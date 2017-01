Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Houston je že v prvem polčasu dosegel 74 točk. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Westbrook in Harden še naprej nizata trojne dvojčke

Ponoči obračun Golden Stata in Clevelanda

16. januar 2017 ob 07:52

New York - MMC RTV SLO

Glavna kandidata za najkoristnejšega košarkarje sezone (MVP) v Ligi NBA tudi tokrat navijačev nista pustila ravnodušnih. Russell Westbrook je dosegel 20. trojni dvojček sezone, James Harden pa 12.

Russell Westbrook je vknjižil 36 točk, 11 skokov in 10 podaj v zmagi Oklahome na gostovanju v Sacramentu s 122:118. S tem je na polovici rednega dela že presegel število trojnih dvojčkov iz prejšnje sezone.

Še bolj prepričljiv je bil Houston v Brooklynu (137:112), kjer je Harden 22 točkam dodal 11 podaj in 11 skokov. Westbrook je iz igre metal 11/21, Harden 6/14. Oba sta imela po sedem izgubljenih žog.

V noči na torek bo v središču pozornosti ponovitev lanskoletnega finala med Golden Statom in Clevelandom. Prvi obračun v tej sezoni je na božični dan po drami pripadel Clevelandu, ki je v zadnji četrtini nadoknadil 13 točk zaostanka.

DALLAS - MINNESOTA 98:87

Matthews 19, Nowitzki 17, Barea 15; Dieng 21, Wiggins 19.



TORONTO - NEW YORK 116:101

DeRozan 23, Powell 21, Carroll 20; Anthopny 18, Holiday 17 ... Vujačić 7 (2/3 za tri) in 2 podaji v 7 minutah.



ATLANTA - MILWAUKEE 111:98

Bazemore 24, Dunleavy 20 (4/5 za tri); Antetokounmpo 33, 8 skokov in 6 podaj, Monroe 13.

BROOKLYN - HOUSTON 112:137

Booker 18, Hollis Jefferson 14; Gordon 24, Harden 22, 11 skokov in 11 podaj.

SACRAMENTO - OKLAHOMA CITY 118:122

Cousins 31 in 11 skokov, Gay 22; Westbrook 36,11 skokov,10 podaj, Kanter 29.

MEMPHIS - CHICAGO 104:108

Conley 28, Gasol 24 in 11 skokov; McDermott 31, Gibson 18.

LA LAKERS - DETROIT 97:102

Williams 26, Russell 20; Morris in Harris po 23.

Tekme 16. januarja:

NEW YORK - ATLANTA

WASHINGTOMN - PORTLAND

INDIANA - NEW ORLEANS

DENVER - ORLANDO

BOSTON - CHARLOTTE

GOLDEN STATE - CLEVELAND

PHOENIX - UTAH

LA CLIPPERS - OKLAHOMA

VZHODNA KONFERENCA Atlantska divizija: T Z P % TORONTO RAPTORS 40 27 13 67,5 BOSTON CELTICS 40 25 15 62,5 NEW YORK KNICKS 41 18 23 43,9 PHILADELPHIA 76ERS 38 12 26 31,6 BROOKLYN NETS 40 8 32 20,0 Centralna divizija: CLEVELAND CAVALIERS 39 29 10 74,4 MILWAUKEE BUCKS 39 20 19 51,3 INDIANA PACERS 39 20 19 51,3 CHICAGO BULLS 42 21 21 50,0 DETROIT PISTONS 43 19 24 44,2 Jugovzhodna divizija: ATLANTA HAWKS 40 23 17 57,5 WASHINGTON WIZARDS 39 20 19 51,3 CHARLOTTE HORNETS 40 20 20 50,0 ORLANDO MAGIC 42 17 25 40,5 MIAMI HEAT 41 11 30 26,8 ZAHODNA KONFERENCA Severozahodna divizija: T Z P % UTAH JAZZ 42 26 16 61,9 OKLAHOMA CITY THUNDER 42 25 17 59,5 PORTLAND TRAILBLAZERS 42 18 24 42,9 DENVER NUGGETS 38 15 23 39,5 MINNESOTA TIMBERWOLV. 41 14 27 34,1 Pacifiška divizija: GOLDEN STATE WARRIORS 40 34 6 85,0 LOS ANGELES CLIPPERS 42 28 14 66,7 SACRAMENTO KINGS 40 16 24 40,0 LOS ANGELES LAKERS 45 15 30 33,3 PHOENIX SUNS 40 13 27 30,8 Jugozahodna divizija: SAN ANTONIO SPURS 40 31 9 77,5 HOUSTON ROCKETS 43 32 11 74,4 MEMPHIS GRIZZLIES 43 25 18 58,1 NEW ORLEANS PELICANS 41 16 25 39,0 DALLAS MAVERICKS 40 13 27 32,5

R. K.