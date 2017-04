Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Ko je Russell Westbrook prišel do trojnega dvojčka - dvomestne številke pri točkah, skokih in podajah, se je igra ustavila. Domači navijači so navdušeno pozdravili novega rekorderja, ki bo Robertsona skorajda zagotovo presegel na zadnjih petih tekmah rednega dela. Foto: Reuters Sorodne novice Dragić o boju za končnico: Vsaka tekma za biti ali ne biti Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Westbrook izenačil 55 let star rekord Robertsona

41. trojni dvojček dosegel že na začetku 2. polčasa

5. april 2017 ob 08:06

New York - MMC RTV SLO

Ob vzklikih MVP, MVP je Russell Westbrook izenačil rekord Lige NBA, za katerega je večina menila, da je v moderni košarki nedosegljiv.

Organizator igre Oklahome je v zmagi nad Milwaukeejem (110:79) dosegel 12 točk, 13 skokov in 13 podaj in z 41. trojnim dvojčkom v sezoni izenačil 55 let star rekord Oscarja Robertsona. Do sedmega zaporednega trojnega dvojčka je Westbrook prišel po podaji Taju Gibsonu dobrih devet minut pred koncem tretje četrtine.

Westbrook lahko Robertsona, ki je do 41 trojnih dvojčkov prišel v sezoni 1961/62, preseže že v noči na četrtek, ko Oklahoma gostuje v Memphisu. Z 78. trojnim dvojčkom v karieri se je Westbrook na večni lestvici izenačil z Wiltom Chamberlainom. Pred njim so še Robertson (181), Magic Johnson (138) in Jason Kidd (107).

Tudi če ne doseže niti točke oziroma skoka v zadnjih petih tekmah rednega dela, ima Westbrook zagotovljeno dvomestno povprečje sezone v teh dveh kategorijah. Do povprečnega sezonskega trojnega dvojčka mu manjka še nekaj podaj.

Oklahoma je dosegla najvišjo zmago v sezoni. Westbrook je že ob polčasu imel 12 točk, 8 skokov in 8 podaj. Do desetega skoka in desete podaje je prišel v razmiku šestih sekund. Igro je dokončno zapustil dobri dve minuti pred koncem tretje četrtine.

Indiana izrinila Miami z osmega mesta

Medtem se je boj za končnico še dodatno zapletel tako na Vzhodu kot na Zahodu. Indiana je po zmagi nad Torontom s 108:90 z osmega mesta izrinila Miami, ki ima tekmo manj. Na roko Miamiju je šel poraz Chicaga, ki je s 100:91 klonil v New Yorku.

Na Zahodu je Denver po zmagi nad New Orleansom s 134:131 skorajda ujel Portland, ki je s 106:87 izgubil proti Utahu.

NEW YORK - CHICAGO 100:91

Anthony 23, Lee 14, Vujačić 0 (met 0/1) v 5 minutah; Butler 26, Mirotić 21.

PHILADELPHIA - BROOKLYN 118:141

Luwawu Cabarro 19, Long 18; Lopez in Lin po 16.

WASHINGTON - CHARLOTTE 118:111

Wall 23 in 13 podaj, Beal 19; Walker 37, Belinelli 16.

CLEVELAND - ORLANDO 122:102

Love 28 in 11 skokov, Irving 24, James 18, 11 podaj in 11 skokov; Fournier 21.

INDIANA - TORONTO 108:90

George 35 in 10 skokov, Teague 20; DeRozan 27, Carroll 11.

NEW ORLEANS - DENVER 131:134

Davis 41, Cousins 30 in 14 skokov; Gallinari 28, Jokić 21 in 12 skokov.

OKLAHOMA CITY - MILWAUKEE 110:79

Kanter 17, Westbrook 12, 13 skokov in 13 podaj; Beasley 14, Antetokounmpo 11.

SAN ANTONIO - MEMPHIS * 95:89

Leonard 32 in 12 skokov, Aldridge 15; Conley 19, Randolph 18.

UTAH - PORTLAND 106:87

Hayward 30, Gobert 20 in 11 skokov; McCollum 25, Lillard 16.

GOLDEN STATE - MINNESOTA 121:107

Thompson 41, Curry 19; Wiggins 24, Towns 21.

SACRAMENTO - DALLAS 98:87

McLemore 22, Hield 16; Brussion 13, Barnes in Powell po 11.

* - po podaljšku

Tekme 5. aprila:

CHARLOTTE - MIAMI

DETROIT - TORONTO

MEMPHIS - OKLAHOMA

HOUSTON - DENVER

BOSTON - CLEVELAND

SAN ANTONIO - LA LAKERS

PHOENIX - GOLDEN STATE

LA CLIPPERS - DALLAS

Tekme v boju za končnico do konca rednega dela:

Miami - Charlotte (G), Toronto (G), Washington (G), Cleveland (D), Washington (D)

Chicago - Philadelphia (G), Brooklyn (G), Orlando (D), Brooklyn (D)

Indiana - Milwaukee (D), Orlando (G), Philadelphia (G), Atlanta (D)

VZHODNA KONFERENCA T Z P % CLEVELAND CAVALIERS * 77 50 27 64,9 BOSTON CELTICS * 77 50 27 64,9 TORONTO RAPTORS * 78 47 31 60,3 WASHINGTON WIZARDS * 78 47 31 60,3 MILWAUKEE BUCKS 78 40 38 51,3 ATLANTA HAWKS 77 39 38 50,6 CHICAGO BULLS 78 38 40 48,7 INDIANA PACERS 78 38 40 48,7 ------------------------------------- MIAMI HEAT 77 37 40 48,1 CHARLOTTE HORNETS 78 36 42 46,2 DETROIT PISTONS 77 35 42 45,5 NEW YORK KNICKS 78 30 48 38,5 PHILADELPHIA 76ERS 78 28 50 35,9 ORLANDO MAGIC 78 27 51 34,6 BROOKLYN NETS 78 19 59 24,4 ZAHODNA KONFERENCA T Z P % GOLDEN STATE WARR. * 78 64 14 82,1 SAN ANTONIO SPURS * 77 60 17 77,9 HOUSTON ROCKETS * 77 52 25 67,5 UTAH JAZZ * 78 48 30 61,5 LOS ANGELES CLIPPERS * 78 47 31 60,3 OKLAHOMA CITY THUND. * 77 44 33 57,1 MEMPHIS GRIZZLIES * 78 42 36 53,8 PORTLAND TRAILBLAZERS 78 38 40 48,7 ------------------------------------- DENVER NUGGETS 77 37 40 48,1 NEW ORLEANS PELICANS 78 33 45 42,3 DALLAS MAVERICKS 77 32 45 41,6 MINNESOTA TIMBERWOLVES 77 31 46 40,3 SACRAMENTO KINGS 78 31 47 39,7 LOS ANGELES LAKERS 77 22 55 28,6 PHOENIX SUNS 78 22 56 28,2 * - v končnici

R. K.