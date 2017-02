Westbrook s trojnim dvojčkom potopil Cleveland

Dallas izničil 21 točk zaostanka

10. februar 2017 ob 07:30

New York - MMC RTV SLO

Trener Clevelanda Tyronn Lue je pred tekmo z Oklahomo razmišljal, da bi spočil tri največje zvezdnike, a se je premislil, kar pa ni preprečilo poraza s 118:109.

Pri zmagovalcih je spet blestel Russell Westbrook, ki je dosegel 26. trojni dvojček v sezoni. Gostitelji so vodili večji del tekme, a je Cavaliersom uspelo izenačiti na 99. Westbrook je nato zadel dva zaporedna meta in ekipo popeljal do 31. zmage v sezoni.

"Veliko je bilo govora, kdo bo igral, kdo ne ... Svojim fantom sem rekel, da ni pomembno, kdo bo na igrišču, igrati moramo le svojo igro," je bil zadovoljen trener Oklahome Billy Donovan.

Dallas je proti Utahu zaostajal že za 21 točk, a se je rešil v podaljšek in slavil s 112:105. Harrison Barnes je dosegel 31 točk, od tega osem v dodatku.

Liga NBA, tekme 9. februarja:

CHARLOTTE - HOUSTON 95:107

Batum 15 in 10 podaj; Harden 30, 11 skokov in 8 podaj, Beverley 17.

ORLANDO - PHILADELPHIA 111:112

Fournier 24, Vučević 21 in 11 skokov; Šarić 24, Ilyasova 16.

OKLAHOMA - CLEVELAND 118:109

Westbrook 29, 12 skokov in 11 podaj, Oladipo 23, Adams 20 in 13 skokov; Irving 28, James 18, Love 15, 12 skokov.

DALLAS - UTAH * 112:105

Barnes 31, Nowitzki 20; Hayward 36, Ingles 16. * - po podaljšku

PORTLAND - BOSTON 111:120

Lillard 28, Aminu 26; Thomas 34, Smart 18, Brown 14.

Tekme 10. februarja:

BROOKLYN - MIAMI

NEW YORK - DENVER

DETROIT - SAN ANTONIO

MILWAUKEE - LA LAKERS

MEMPHIS - GOLDEN STATE

MINNESOTA - NEW ORLEANS

WASHINGTON - INDIANA

SACRAMENTO - ATLANTA

PHOENIX - CHICAGO

VZHODNA KONFERENCA T Z P % CLEVELAND CAVALIERS 52 36 16 69,2 BOSTON CELTICS 53 34 19 64,2 WASHINGTON WIZARDS 52 31 21 59,6 TORONTO RAPTORS 54 32 22 59,3 ATLANTA HAWKS 53 31 22 58,5 INDIANA PACERS 52 29 23 55,8 CHICAGO BULLS 53 26 27 49,1 DETROIT PISTONS 53 25 28 47,2 ------------------------------------- CHARLOTTE HORNETS 53 24 29 45,3 MIAMI HEAT 53 23 30 43,4 MILWAUKEE BUCKS 51 22 29 43,1 NEW YORK KNICKS 54 22 32 40,7 ORLANDO MAGIC 55 20 35 36,4 PHILADELPHIA 76ERS 53 19 34 35,8 BROOKLYN NETS 53 9 44 17,0 ZAHODNA KONFERENCA T Z P % GOLDEN STATE WARRIORS 52 44 8 84,6 SAN ANTONIO SPURS 52 40 12 76,9 HOUSTON ROCKETS 56 39 17 69,6 UTAH JAZZ 54 34 20 63,0 LOS ANGELES CLIPPERS 53 32 21 60,4 MEMPHIS GRIZZLIES 55 33 22 60,0 OKLAHOMA CITY THUNDER 54 31 23 57,4 DENVER NUGGETS 52 23 29 44,2 ------------------------------------- PORTLAND TRAILBLAZERS 53 23 30 43,4 SACRAMENTO KINGS 53 21 32 39,6 DALLAS MAVERICKS 53 21 32 39,6 NEW ORLEANS PELICANS 53 20 33 37,7 MINNESOTA TIMBERWOLV. 53 20 33 37,7 LOS ANGELES LAKERS 55 18 37 32,7 PHOENIX SUNS 53 16 37 30,2

