Westbrook sam vlekel voz, nato pa zatajil v ključnem delu

Houston, Golden State in Washington vodijo z 2:0

20. april 2017 ob 08:20

New York - MMC RTV SLO

Niti trojni dvojček Russella Westbrooka z 51 točkami ni bil dovolj za uspeh Oklahome proti Houstonu, ki ga je do zmage s 115:111 povedel James Harden ob precej večji pomoči soigralcev.

Tretji nosilec na Zahodu odhaja v Oklahomo z vodstvom 2:0. Enak izid je v seriji med Golden Statom in Portlandom po gladki zmagi Bojevnikov s 110:81, ki so jo dosegli brez Kevina Duranta. Na Vzhodu je bil Washington s 109:101 še drugič boljši od Atlante.

"Ni bilo lepo. Nismo zadevali, oni so hitro povedli in morali smo se z borbo vrniti nazaj v igro. Nismo se predali. Nadaljevali smo z bojem in na koncu le prišli do pomembne zmage," je tekmo na kratko povzel Harden, ki je dosegel 35 točk (met 7/17, prosti meti 18/20). Izkazala sta se rezervista Eric Grodon z 22 in Lou Williams z 21 točkami.

Westbrook je za 51 točk porabil 43 metov. Zadel jih je 17 ter še 15 točk dodal s črte prostih metov. Zbral je še 13 podaj in 10 skokov. Andre Roberson je bil z 12 točkami drugi najučinkovitejši pri Oklahomi.

Houston je v zadnji četrtini nadoknadil osem točk zaostanka, veliko zaslug za to pa je imel tudi Westbrook, ki je v tem delu iz igre metal 4/18. Trener Oklahome je za slab učinek krivil utrujenost Westbrooka, a je ta po tekmi samo odmahnil z roko: "Ne, bilo je vse v redu." Houston je do zmage prišel z 10 neodgovorjenimi točkami, po katerih je povedel s 114:104.

Lahko delo za Golden State

Golden State je do druge zmage nad Portlandom prišel precej lažje kot na prvi tekmi, čeprav Kevin Durant zaradi lažje poškodbe ni stopil na parket. Varno prednost si je ustvaril že v prvi četrtini, ki jo je dobil s 33:17. Pred zadnjo četrtino so Bojevniki vodili za 25 točk. Prvi strelec je bil Stephen Curry z 19 točkami.

Wall in Beal junaka v Washingtonu

Najzaslužnejša za zmago Washingtona nad Atlanto sta bila John Wall (32 točk) in Bradley Beal, ki je v zadnji četrtini dosegel 16 od svojih 31 točk. Wizardsi so ta del dobili s 35:23.

Vzhod:

WASHINGHTON (4) - ATLANTA (5)

109:101 (23:24, 28:19, 23:35, 35:23)

Wall 32, Beal 31, Gortat 14 in 10 skokov, Jennings 10; Millsap 27 in 10 skokov, Schröder 23, Hardaway 19.



Zahod:

GOLDEN STATE (1) - PORTLAND (8)

110:81 (33:17, 22:29, 28:12, 27:23)

Curry 19, Thompson 16, McGee 15; Harkless 15, Lillard 12, McCollum 11.,

HOUSTON (3) - OKLAHOMA (6)

115:111 (26:35, 36:33, 24:21, 29:22)

Harden 35, Gordon 22, Williams 21; Westbrook 51, 13 podaj in 10 skokov, Roberson 12, Oladipo in McDermott 11.

Četrtek:

INDIANA (7) - CLEVELAND (2) (0:2)

MILWAUKEE (6) - TORONTO (3) (1:1)

MEMPHIS (7) - S. ANTONIO/2 (0:2)

R. K.