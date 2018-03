Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 6 glasov Ocenite to novico! Russell Westbrook je dosegel 21. trojni dvojček v sezoni. Foto: Reuters Dodaj v

Westbrook v družbi Robertsona, Magica in Kidda

V boju za končnico na Zahodu spodrsnilo le Denverju

14. marec 2018 ob 07:53

New York - MMC RTV SLO

Košarkar Oklahome Russell Westbrook je v zmagi nad Atlanto (119:107) prišel do 100. trojnega dvojčka v karieri, kar je v zgodovini Lige NBA uspelo le še trem igralcem.

29-letni organizator igre se je v ekskluzivni družbi pridružil Oscarju Robertsonu (181), Magicu Johnsonu (138) in Jasonu Kiddu (107). Robertson je do stotega trojnega dvojčka potreboval 277 tekem, Magic Johnson 656, Westbrook pa 736. "Gre za košarkarje, ki so v Dvorani slavnih. Srečen sem, da sem lahko v njihovi družbi," je povedal Westbrook, ki je proti Atlanti zbral 32 točk, 12 skokov in 12 podaj za 21. trojni dvojček sezone.

Trikrat dvomesten je bil v torkovem večeru tudi LeBron James, ki je k zmagi Clevelanda v Phoenixu (129:107) prispeval 28 točk, 13 skokov in 11 podaj.

Od kandidatov za končnico na Zahodu je spodrsnilo le Denverju, ki je s 112:103 izgubil proti LA Lakersom. Poleg Oklahome so do novih zmag prišli San Antonio, New Orleans, LA Clippersi in Utah.

PHILADELPHIA - INDIANA 98:101

Embiid 29, 12 skokov, Šarić 18; Turner 25, Young 19, 10 skokov.



WASHINGTON - MINNESOTA 111:116

Morris 27, Beal 19; Towns 37, 10 skokov, Bjelica 17.

ATLANTA - OKLAHOMA CITY 107:119

Prince 25, Schröder 18; Westbrook 32, 12 skokov, 12 podaj, Anthony 21.

BROOKLYN - TORONTO 102:116

Russell 32, Hollis Jefferson 19; Valančiunas 26, 14 skokov, DeRozan 15.

NEW YORK - DALLAS 97:110

Beasley 21, Hardaway 19; Barnes 30, Smith 17.

CHICAGO - LA CLIPPERS 106:112

Portis 19, Dunn 18; Jordan 29, 18 skokov, Williams 26.

NEW ORLEANS - CHARLOTTE 119:115

Davis 31, 14 skokov, Holiday 25, Rondo 12, 17 podaj; Howard, Walker po 22.

SAN ANTONIO - ORLANDO 108:72

Aldridge 24, Mills 13; Vučević (10 skokov) in Simmons po 10.

UTAH - DETROIT 110:79

Gobert 22, 12 skokov, Jerebko 16; Kennard 18, Griffin, Drummond 11.

PHOENIX - CLEVELAND 107:129

Warren, Jackson po 19; James 28, 13 skokov, 13 podaj, Clarkson 23.

LA LAKERS - DENVER 112:103

Randle (13 skokov) in Kuzma (13 skokov) po 26; Chandler 26, 10 skokov, Murray 18.

Tekme 14. marca:

ORLANDO - MILWAUKEE

BOSTON - WASHINGTON

SACRAMENTO - MIAMI

GOLDEN STATE - LA LAKERS

VZHODNA KONFERENCA TORONTO RAPTORS 67 50 17 74,6 BOSTON CELTICS 67 46 21 68,7 INDIANA PACERS 68 40 28 58,8 CLEVELAND CAVALIERS 67 39 28 58,2 WASHINGTON WIZARDS 68 38 30 55,9 PHILADELPHIA 76ERS 66 36 30 54,5 MILWAUKEE BUCKS 67 36 31 53,7 MIAMI HEAT 68 36 32 52,9 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 67 30 37 44,8 CHARLOTTE HORNETS 68 29 39 42,6 NEW YORK KNICKS 68 24 44 35,3 CHICAGO BULLS 67 23 44 34,3 BROOKLYN NETS 68 21 47 30,9 ORLANDO MAGIC 68 20 48 29,4 ATLANTA HAWKS 68 20 48 29,4 ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 67 53 14 79,1 GOLDEN STATE WARRIORS 67 51 16 76,1 PORTLAND TRAIL BLAZERS 67 41 26 61,2 OKLAHOMA CITY THUNDER 70 41 29 58,6 MINNESOTA TIMBERWOLVES 69 40 29 58,0 NEW ORLEANS PELICANS 67 39 28 58,2 LOS ANGELES CLIPPERS 66 37 29 56,1 UTAH JAZZ 68 38 30 55,9 --------------------------------------- SAN ANTONIO SPURS 68 38 30 55,9 DENVER NUGGETS 68 37 31 54,4 LOS ANGELES LAKERS 67 31 36 46,3 DALLAS MAVERICKS 68 22 46 32,4 SACRAMENTO KINGS 68 21 47 30,9 PHOENIX SUNS 69 19 50 27,5 MEMPHIS GRIZZLIES 67 18 49 26,9

R. K.