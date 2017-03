Westbrook vse bolj lovi mejnik Robertsona

Nove težave pri Clevelandu

17. marec 2017 ob 07:42

New York - MMC RTV SLO

Košarkarji Oklahome so v gosteh premagali Toronto s 123:102, pri tem je Russell Westbrook spet dosegel trojnega dvojčka.

Tokrat se je v njegovi statistiki znašlo 24 točk, 16 podaj in 10 skokov. Zanj je to že 34. tovrstni dosežek v sezoni. Do rekorda Oscarja Robertsona iz sezone 1961/1962 ga loči še sedem tovrstnih presežkov.

Westbrook iskal prazen prostor

"Toronto je znan po svoji agresivni igri. Moja naloga je bila, da poiščem prazen prostor. Danes nam je dobro uspelo," je po tekmi razmišljal Westbrook.

Dve novi poškodbi

Cleveland je ugnal Utah z 91:83. LeBron James je dosegel 33 točk. V ekipo se je po poškodbi vrnil Kevin Love (10 točk), a prvaki so zaradi poškodb ostali brez Kyria Irvinga in Imana Shumperta.

James v zadnji četrtini prevzel odgovornost

"Bilo je stresno. Kyrie me je pogledal in dal vedeti, da se ne bo več vrnil na parket. Manjkal je tudi Shumpert. Love po vrnitvi ni smel igrati preveč časa, zato sem vedel, da veliko odgovornosti leži na meni," se je zadnje četrtine spominjal James. V tem delu igre je zbral kar 17 točk.

Liga NBA, tekme 16. marca:

NEW YORK - BROOKLYN 110:121

O'Quinn 23, Rose 22, Vujačić ni igral; Lopez 24, Hollis Jefferson 20.

CLEVELAND - UTAH 91:83

James 33 in 10 skokov, Irving 21; Gobert 20 in 19 skokov, Hayward 13.

TORONTO - OKLAHOMA 102:123

DeRozan 22; Westbrook 24, 10 skokov in 16 podaj, Oladipo 23.

ATLANTA - MEMPHIS 91:103

Hardaway 18; Conley 22 in 12 podaj, Gasol 18, 10 skokov in 10 podaj.

DENVER - LA CLIPPERS 129:114

Barton 35, Harris 20, Jokić 17, 14 skokov in 11 podaj; Redick 22, Paul 18.

GOLDEN STATE - ORLANDO 122:92

Thompson 29, Curry 25; Payton in Green po 13.

Tekme 17. marca:

PHILADELPHIA - DALLAS

WASHINGTON - CHICAGO

BROOKLYN - BOSTON

DETROIT - TORONTO

NEW ORLEANS - HOUSTON

MIAMI - MINNESOTA

PHOENIX - ORLANDO

LA LAKERS - MILWAUKEE

VZHODNA KONFERENCA T Z P % CLEVELAND CAVALIERS 67 45 22 67,2 BOSTON CELTICS 68 43 25 63,2 WASHINGTON WIZARDS 67 41 26 61,2 TORONTO RAPTORS 68 39 29 57,4 ATLANTA HAWKS 68 37 31 54,4 INDIANA PACERS 68 35 33 51,5 MILWAUKEE BUCKS 67 33 34 49,3 DETROIT PISTONS 68 33 35 48,5 ------------------------------------- MIAMI HEAT 68 33 35 48,5 CHICAGO BULLS 68 32 36 47,1 CHARLOTTE HORNETS 68 29 39 42,5 NEW YORK KNICKS 69 27 42 39,1 PHILADELPHIA 76ERS 67 24 43 35,8 ORLANDO MAGIC 69 24 45 34,8 BROOKLYN NETS 67 13 54 19,4 ZAHODNA KONFERENCA T Z P % GOLDEN STATE WARR. * 68 54 14 79,4 SAN ANTONIO SPURS * 67 52 15 77,6 HOUSTON ROCKETS * 68 47 21 69,1 UTAH JAZZ 69 43 26 62,3 LOS ANGELES CLIPPERS 69 40 29 58,0 OKLAHOMA CITY THUNDER 68 39 29 57,4 MEMPHIS GRIZZLIES 69 39 30 56,5 DENVER NUGGETS 68 33 35 48,5 ------------------------------------- PORTLAND TRAILBLAZERS 67 30 37 44,8 DALLAS MAVERICKS 67 29 38 43,3 MINNESOTA TIMBERWOLVES 67 28 39 41,8 SACRAMENTO KINGS 68 27 41 39,7 NEW ORLEANS PELICANS 68 27 41 39,7 PHOENIX SUNS 68 22 46 32,4 LOS ANGELES LAKERS 68 20 48 29,4 * - v končnici

S. J.