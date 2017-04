Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Russell Westbrook je s trojko ob izteku igralnega časa izločil Denver iz končnice. Foto: Reuters Paul Millsap je bil junak zaključka rednega dela v Atlanti. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Westbrookov žig pod kandidaturo za MVP-ja sezone

Cleveland v zadnji ćetrtini zapravil 26 točk prednosti

10. april 2017 ob 08:04

Denver - MMC RTV SLO

Russell Westbrook je kandidaturo za MVP-ja sezone v Ligi NBA podkrepil z rekordnim 42. trojnim dvojčkom v sezoni in z zmagovito trojko ob zvoku sirene, s katero je končal upe Denverja na končnico. Epski kolaps je doživel Cleveland.

Westbrook je 55 let star rekord Oscarja Robertsona presegel s 50 točkami (met 17/32), 16 skoki in 10 podajami. Organizator igre Oklahome je tretjič v sezoni vknjižil trojni dvojček s 50 ali več točkami, kar ni uspelo še nobenemu košarkarju v zgodovini Lige NBA.

"Res sem blagoslovljen. Za vse se moram zahvaliti tistemu tam zgoraj. Blagoslovil me je z neverjetnim talentom, da lahko tekmujem na najvišjem nivoju. Hvaležen sem soigralcem, trenerskemu štabu, celotni organizaciji, navijačem in družini, ki so verjeli vame," je povedal Westbrook, ki je rekordni trojni dvojček kompletiral dobre štiri minute pred koncem ob stoječih ovacijah gledalcev v Denverju.

Westbrook je glavni kandidat za najkoristnejšega košarkarja (MVP) rednega dela. Njegov glavni protikandidat je branilec Houstona James Harden. Prav Houston in Oklahoma se bosta pomerila v prvem krogu končnice, ki se bo začela v soboto.

S porazom Denverja so znani vsi udeleženci končnice na Zahodu. Kot zadnji se je med osem uvrstil Portland, ki bo v prvem krogu igral z Golden Statom.

Branilci naslova zapravili 26 točk prednosti v zadnjih 12 minutah

Cleveland je v Atlanti vstopil v zadnjo četrtino s 26 točkami naskoka, nato pa je prišlo do enega izmed največjih preobratov nasploh. Atlanta je zadnjo četrtino dobila s 44:18 in po podaljšku slavila s 126:125. Od sezone 1954/55 je samo še dvema ekipama uspelo nadoknaditi tak zaostanek v zadnjih 12 minutah igre.

Junak je bil Paul Millsap (22 točk), ki je izsilil podaljšek s sireno ob koncu rednega dela in nato zadel še trojko dobro minuto prd koncem dodatka za prvo vodstvo Atlante s 118:116. Tim Hardaway jr. je dodal 21 točk. Pri branilcih naslova, ki so izgubili pet od zadnjih desetih tekem, je bil s 45 točkami najučinkovitejši Kyrie Irving. LeBron James je z 32 točkami, 16 skoki in 10 podajami prišel do 13. trojnega dvojčka v sezoni. Ob koncu rednega dela je naredil dve večji napaki. Najprej mu 198 sekund pred koncem ni uspelo spraviti žoge v igrišče, 10 sekudn pred koncem pa je storil osebno napako nad Millsapom pri metu za tri točke. Košarkar Atlante je zadel vse tri proste mete.

Ponoči Miami - Cleveland

Utrujeni košarkarji Clevelanda so že v Miamiju, kjer jih ponoči čaka obračun z Goranom Dragićem in kolegi. Obe moštvi nujno potrebujeta zmago. Cleveland v boju za prvo mesto na Vzhodu, Miami pa za končnico.

Russell odločil s trojko ob sireni

D'Angelo Russell je zadel neverjetno trojko ob sireni za zmago LA Lakersov nad Minnesoto s 110:109. V zadnjem napadu na tekmi v Staples Centru je Metta World Peace zgrešil izza črte, do žoge je prišel Russell, ki je z leve strani vrgel za tri točke. Žoga se je od obroča odbila visoko v zrak in šla skozi mrežico za četrto zaporedno zmago Jezernikov. Izbranci Luka Waltona so prvič v zadnjih štirih sezonah slavili štirikrat zapored. Pri Minnesoti sta blestela Andrew Wiggins z 41 točkami in Karl-Anthony Towns s 40 točkami in 21 skoki.

NEW YORK - TORONTO 97:110

Hernangomez 24 in 11 skokov, Lee 14, Vujačić 2 (met 1/4), po 3 podaje in skoki v 17 minutah; DeRozan 35.



MEMPHIS - DETROIT 90:103

Conley 15; Bullock in Marjanović po 14, Udrih 11 (met: 5/7), 2 skoka, 5 podaj.



ATLANTA - CLEVELAND * 126:125

Millsap 22, Hardaway 21; Irving 45, James 32, 16 skokov in 10 podaj.

* - po podaljšku



DENVER - OKLAHOMA 105:106

Gallinari 34 in 10 skokov, Jokić 23; Westbrook 50, 16 skokov in 10 podaj.

PHOENIX - DALLAS 124:111

Warren in Booker po 21; Powell in Ferrell po 21.

SACRAMENTO - HOUSTON 128:135

Labissiere 25, Lawson 20 in 11 podaj; Harden 35, 15 podaj in 11 skokov.



LA LAKERS - MINNESOTA 110:109

Ennis 20, Clarkson 17; Wiggins 41, Towns 40 in 21 skokov.

Tekme 10. aprila:

PHILADELPHIA - INDIANA

BOSTON - BROOKLYN

MIAMI - CLEVELAND

CHICAGO - ORLANDO

MILWAUKEE - CHARLOTTE

DETROIT - WASHINGTON

PORTLAND - SAN ANTONIO

LA CLIPPERS - HOUSTON

GOLDEN STATE - UTAH

