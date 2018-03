Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Goran Dragić je dosegel 20 točk, zadel je polovico metov za tri točke (2/4). Foto: Reuters LaMarcus Aldridge je s 45 točkami postavil rekord kariere. Foto: Reuters Dodaj v

Miami nemočen ob šovu Westbrooka; nova poškodba Curryja

Goran Dragić zbral 20 točk, pet podaj in štiri skoke

24. marec 2018 ob 07:57

Oklahoma City - MMC RTV SLO

V Ligi NBA je Oklahoma s 105:99 premagala Miami, ki je deset minut pred koncem vodil s 66:71, a so se ob delnem izidu Oklahome 10:0 sanje o zmagi sesule v prah.

Russell Westbrook je bil s 17 točkami v zadnji četrtini, v kateri je igral slabih devet minut, gonilna sila Oklahome. Skupaj je Westbrook dosegel 29 točk, zbral 13 skokov in osem podaj in požel občudovanje soigralcev. "Je eden najbolj eksplozivnih in unikatnih igralcev, s katerimi sem kadar koli igral," je povedal Paul George, ki je zadel le tri od 16 metov.

Dvojni dvojček je uspel tudi Stevenu Adamsu (24 točk in 12 skokov). Pri Miamiju, ki je v zadnji četrtini dobil kar 41 točk, je bil najboljši strelec James Johnson s 23 točkami, Goran Dragić jih je ob metu iz igre 7/16 dodal 20. Imel je tudi štiri skoke in pet podaj.

Curry odšepal z igrišča

Golden State je bil s 106:94 boljši od Atlante, a je zmago zasenčila nova poškodba Stephena Curryja. Potem ko se je vrnil po šestih tekmah odsotnosti (poškodovan desni gleženj), je pokazal zavidljivo strelsko formo (29 točk v 25 minutah), nato pa je moral zaradi nove poškodbe, tokrat levega kolena, s parketa. Ko je odšepal proti garderobi, je z grimasami nakazal, da ga zelo boli. Kako resna je poškodba, še ni znano.

Aldridgeev rekord kariere

Bostona zaostanek 12 točk proti Portlandu ni zmedel in je na koncu zmagal s 105:100. V zadnji četrtini je bilo 38:23. Marcus Morris je bil s 30 točkami najboljši strelec. San Antonio je z Utahom opravil v podaljšku (124:120) in prvič v sezoni slavil šesto zmago v nizu. LaMarcus Aldridge je s 45 točkami (28 v prvem polčasu) postavil rekord kariere. Toronto, najboljša ekipa Vzhoda, je s 116:112 ugnal Brooklyn. Najboljši igralec tekme je bil Kyle Lowry s 25 točami, 12 podajami in 10 skoki.

Cleveland ni imel težav s Phoenixom (120:95) in je zmagal četrtič zapored. Ključen je bil niz 20:2 v drugi četrtini, v katerem JR Smith zadel dve trojki zapored. LeBron James je v 29 minutah dosegel 27 točk.

Liga NBA, tekme 23. marca:

OKLAHOMA - MIAMI 105:99

Westbrook 29 točk, 13 skokov in 8 podaj, Adams 24 točk in 12 skokov, George 12; Johnson 23, Dragić 20 (7/16) točk, 5 podaj in 4 skoki.

INDIANA - LA CLIPPERS 109:104

Bogdanović 28 (12/18), Oladipo 18; L. Williams 27.



WASHINGTON - DENVER 100:108

Beal 24; Jokić in Murray po 25.

NEW YORK - MINNESOTA 104:108

Hardaway 39; Towns 24.

TORONTO - BROOKLYN 116:112

Lowry 25 točk in 10 skokov; Crabbe, Hollis-Jefferson in Russell po 18.

CLEVELAND - PHOENIX 120:95

James 27 točk, 9 podaj in 6 skokov, Love 20; Daniesl 20, Chriss 19.

CHICAGO - MILWAUKEE 105:118

Valentine 20; Muhammad 21.



SAN ANTONIO - UTAH 124:120 (po podaljšku)

Aldridge 45 točk (19/28) in 9 skokov, Mills 25; Mitchell 35.

PORTLAND - BOSTON 100:105

Lillard 26; M. Morris 30.

GOLDEN STATE - ATLANTA 106:94

Curry 29; Waller-Prince 20.

Tekme 24. marca:

PHILADELPHIA - MINNESOTA

DETROIT - CHICAGO

ORLANDO - PHOENIX

HOUSTON - NEW ORLEANS

MEMPHIS - LA LAKERS

DALLAS - CHARLOTTE

Lestvica - Vzhodna konferenca: TORONTO RAPTORS 73 54 19 74,0 BOSTON CELTICS 72 49 23 68,1 CLEVELAND CAVALIERS 72 43 29 59,7 PHILADELPHIA 76ERS 71 41 30 57,7 INDIANA PACERS 73 42 31 57,5 WASHINGTON WIZARDS 72 40 32 55,6 MIAMI HEAT 73 39 34 53,4 MILWAUKEE BUCKS 72 38 34 52,8 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 72 32 40 44,4 CHARLOTTE HORNETS 73 32 41 43,8 NEW YORK KNICKS 73 26 47 35,6 CHICAGO BULLS 72 24 48 33,3 BROOKLYN NETS 73 23 50 31,5 ORLANDO MAGIC 72 21 51 29,2 ATLANTA HAWKS 73 21 52 28,8 Zahodna konferenca: HOUSTON ROCKETS 72 58 14 80,6 GOLDEN STATE WARRIORS 72 54 18 75,0 PORTLAND TRAIL BLAZERS 72 44 28 61,1 OKLAHOMA CITY THUNDER 74 44 30 59,5 NEW ORLEANS PELICANS 73 43 30 58,9 SAN ANTONIO SPURS 73 43 30 58,9 MINNESOTA TIMBERWOLVES 73 42 31 57,5 UTAH JAZZ 73 41 32 56,2 --------------------------------------- DENVER NUGGETS 73 40 33 54,8 LOS ANGELES CLIPPERS 72 38 34 52,8 LOS ANGELES LAKERS 71 31 40 43,7 SACRAMENTO KINGS 73 24 49 32,9 DALLAS MAVERICKS 72 22 50 30,6 PHOENIX SUNS 73 19 54 26,0 MEMPHIS GRIZZLIES 72 19 53 26,4

