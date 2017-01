Westbrooku pričakovano vabilo, nato dal 45 točk

V zadnji četrtini dosegel 17 točk

27. januar 2017 ob 07:56

New York - MMC RTV SLO

Russell Westbrook je Dallasu nasul kar 45 točk in pomagal Oklahomi k pričakovani zmagi s 109:98.

Thunderji so bili večji del tekme v varnem vodstvu, to pa je v zadnji četrtini skopnelo na šest točk. Westbrook je v zadnji četrtini eksplodiral in ob metu 7/10 dosegel 17 točk.

"Ko smo v kriznih trenutkih klicali minuto odmora, se mi je zdelo, da je jezen, da bo eksplodiral, kar se je nato tudi zgodilo," je pripovedoval trener Oklahome Billy Donovan.

Nekaj ur pred tekmo so bile izbrani še preostali igralci za tekmo vseh zvezd, kamor je bil pričakovano uvrščen tudi Westbrook.

Na tekmi vseh zvezd, vzhod:

Prva peterka: Kyrie Irving, LeBron James (Cleveland), DeMar DeRozan (Toronto), Jimmy Butler (Chicago), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee)

Ostali igralci: Isiah Thomas (Boston), John Wall (Washington), Kevin Love (Cleveland), Kyle Lowry (Toronto), Paul George (Indiana), Kemba Walker (Charlotte), Paul Millsap (Atlanta).

Zahod:

Prva peterka: Steph Curry, Kevin Durant (Golden State), James Harden (Houston), Kawhi Leonard (San Antonio), Anthony Davis (New Orleans)

Ostali igralci: Klay Thompson, Draymond Green (Golden State), Russell Westbrok (Oklahoma), DeMarcus Cousins (Sacramento), Marc Gasol (Memphis), DeAndre Jordan (LA Clippers), Gordon Hayward (Utah).

Liga NBA, tekme 26. januarja:

OKLAHOMA CITY - DALLAS 109:98

Westbrook 45, 8 skokov in 3 podaje, Oladipo 17; Barnes 31, Anderson 17.



MINNESOTA - INDIANA 103:109

Towns 33 in 10 skokov, LaVine 23, Wiggins 21; George 32, Turner 23, Teague 20 in 13 podaj.



DENVER - PHOENIX 127:120

Jokić 29 in 14 skokov, Gallinari 25, Barton 16; Bledsoe 28, Booker 24.



UTAH - LA LAKERS 96:88

Hayward 24, Hill 12; Williams 20.

Tekme 27. januarja:

INDIANA - SACRAMENTO

CLEVELAND - BROOKLYN

BOSTON - ORLANDO

TORONTO - MILWAUKEE

NEW YORK - CHARLOTTE

PHILADELPHIA - HOUSTON

CHICAGO - MIAMI

NEW ORLEANS - SAN ANTONIO

ATLANTA - WASHINGTON

PORTLAND - MEMPHIS

Atlantska divizija: T Z P % TORONTO RAPTORS 46 28 18 60,9 BOSTON CELTICS 45 27 18 60,0 NEW YORK KNICKS 47 20 27 42,6 PHILADELPHIA 76ERS 44 17 27 38,6 BROOKLYN NETS 45 9 36 20,0 Centralna divizija: CLEVELAND CAVALIERS 44 30 14 68,2 INDIANA PACERS 45 23 22 51,1 CHICAGO BULLS 47 23 24 48,9 MILWAUKEE BUCKS 45 21 24 46,7 DETROIT PISTONS 46 21 25 45,7 Jugovzhodna divizija: ATLANTA HAWKS 46 27 19 58,7 WASHINGTON WIZARDS 45 25 20 55,6 CHARLOTTE HORNETS 46 23 23 50,0 ORLANDO MAGIC 47 18 29 38,3 MIAMI HEAT 46 16 30 34,8 Severozahodna divizija: T Z P % UTAH JAZZ 48 30 18 62,5 OKLAHOMA CITY THUNDER 47 28 19 59,6 DENVER NUGGETS 45 20 25 44,4 PORTLAND TRAILBLAZERS 47 20 27 42,6 MINNESOTA TIMBERWOLV. 46 17 29 37,0 Pacifiška divizija: GOLDEN STATE WARRIORS 46 39 7 84,8 LOS ANGELES CLIPPERS 47 30 17 63,8 SACRAMENTO KINGS 45 18 27 40,0 PHOENIX SUNS 46 15 31 32,6 LOS ANGELES LAKERS 50 16 34 32,0 Jugozahodna divizija: SAN ANTONIO SPURS 45 36 9 80,0 HOUSTON ROCKETS 49 34 15 69,4 MEMPHIS GRIZZLIES 47 27 20 57,4 NEW ORLEANS PELICANS 46 18 28 39,1 DALLAS MAVERICKS 46 16 30 34,8

S. J.