Dorothea Wierer je dosegla peto zmago v svetovnem pokalu. Foto: EPA Moramo biti kar zadovoljni, predvsem z Urško. Danes je odtekla na tisti ravni kot na Pokljuki, se pravi govorimo o rangu dveh minut zaostanka za najhitrejšo, kar je lep napredek od lanskega leta. Lani je izgubljala malo pod tremi minutami. Na streljanju se ji je danes končno izšlo in če se malo pošalim, tudi brez padca v zadnjem krogu je bilo. Prve točke v karieri so lep korak naprej, seveda pa jo čaka še dolga pot. Uroš Velepec, glavni slovenski trener

Wiererjeva le 0,6 sekunde pred Mäkäräinenovo, Pojetova prvič do točk

Najboljša uvrstitev Urške Poje

13. december 2018 ob 16:03

Hochfilzen - MMC RTV SLO, STA

Na prvi preizkušnji druge postaje svetovnega pokala v biatlonu je na sprinterski preizkušnji slavila Italijanka Dorothea Wierer. V Hochfilznu je bila druga Finka Kaisa Mäkäräinen.

Najboljši dve sta obe zgrešili po enkrat, na koncu pa ju je ločilo le 0,6 sekunde. Na odru za zmagovalke je po 7,5-kilometrski preizkušnji končala tudi Rusinja Jekaterina Jurlova-Percht, ki je zadela vseh deset tarč. Za zmagovalko, ki je tudi vodilna v skupnem seštevku, je zaostala 2,4 sekunde. 28-letna Italijanka je slavila petič v karieri, prvič je bila najboljša na sprintu.

Najboljša Slovenka je bila Urška Poje na 38. mestu. Zadela je vse tarče, na koncu pa je zaostala 1:37,9 minute. To je njena najboljša uvrstitev v svetovnem pokalu. Prvič v karieri je osvojila točke.

"Z današnjim nastopom sem zadovoljna, mislim, da sem dala svoj maksimum in trenutno tudi nekako iztržila najboljši rezultat, če gledam na samo lestvico. Na strelišču sem realizirala 100-odstotni izkupiček, mislim, da tudi v dokaj hitrem času, a so še rezerve. Tekaško sem dala svoj maksimum. Hochfilzen sicer ne velja za najtežja prizorišča, tako da je bilo tu tudi najlažje izkoristiti te popolne pogoje, ki smo jih danes imeli. Zadovoljna sem s to tekmo, ker sem prvič dosegla točke svetovnega pokala," je povedala Pojetova.

Polona Klemenčič je s štirimi zgrešenimi streli in zaostankom 3:59,7 minute končala na 94. mestu. Lea Einfalt je zgrešila pet strelov, zaostala je 4:13,7 minute ter osvojila 95. mesto. V petek bo v Hochfilznu moški sprint. V soboto sta na sporedu zasledovalni tekmi, na kateri bo nastopila Pojetova.

7,5 km (Ž), šprint: * 1. D. WIERER ITA 20:08,1 (1) 2. K. MÄKÄRÄINEN FIN +0,6 (1) 3. J. JURLOVA-PERCHT RUS 24,3 (0) 4. L. VITTOZZI ITA 25,3 (1) 5. M. HOJNISZ POL 28,2 (0) 6. I. KRJUKO BLR 38,5 (0) 7. P. FIALKOVA SLK 43,8 (1) 8. A. CHEVALIER FRA 45,4 (1) 9. I. STARIK RUS 47,5 (0) 10. A. KUZMINA SLK 49,6 (2) ... 38. U. POJE SLO 1:37,9 (0) 94. P. KLEMENČIČ SLO 3:59,7 (4) 95. L. EINFALT SLO 4:13,7 (5) * - zgrešeni streli/kazenski krogi Skupni vrstni red (4/26): 1. D. WIERER ITA 204 točk 2. K. MÄKÄRÄINEN FIN 185 3. P. FIALKOVA SLK 165 4. L. VITOZZI ITA 164 5. M. HOJNISZ POL 144 6. I. KRJUKO BLR 125 7. I. STARIK RUS 124 8. F. PREUSS NEM 108 9. J. DŽIMA UKR 98 10. J. SIMON FRA 96 ... 61. U. POJE SLO 3



T. J.