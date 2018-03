Wiggins ob zmagi na Touru 2012 prekoračil etično mejo

Namen uporabe steroida ni bilo zdravljenje

5. marec 2018 ob 09:59

London - MMC RTV SLO, STA

Upokojeni britanski kolesarski zvezdnik Bradley Wiggins in njegovo moštvo Sky sta prekoračila etično mejo z uporabo kortikosteroidov za zdravljenje med Dirko po Franciji leta 2012.

To so v danes objavljenem poročilu zapisali britanski parlamentarci. Poročilo z naslovom Boj proti dopingu v športu, ki ga je pripravila posebna komisija, je pod drobnogled vzela uporabo prepovedanih sredstev v vseh športih, še posebej pa se je posvetila kolesarstvu in Wigginsovi uporabi steroida triamcinolona.

"Verjamemo, da so ta izjemno močan kortikosteroid uporabili za pripravo Bradleyja Wigginsa in najbrž tudi drugih kolesarjev v moštvu, za dirko po Franciji," je zapisano v poročilu. "Namen uporabe ni bilo zdravljenje ali lajšanje zdravstvenih težav, temveč izključno povečanje njegovega izkoristka moči pred kolesarsko dirko oziroma pridobivanje prednosti," so še zapisali britanski parlamentarci.

Wiggins je od pristojnih prejel dovoljenje za uporabo steroida triamcinolona, ki sicer zdravi alergije in respiratorne težave. Tako je britanski kolesar lahko z dovoljenjem protidopinških organov, s tako imenovano terapevtsko izjemo pred Tourom leta 2012, na koncu prišel do prestižne zmage.

V poročilu so britanski parlamentarci še zapisali, da čeprav "uporaba steroida ne pomeni kršenja kodeksa Svetovne protidopinške agencije Wade, pa sta tako kolesar kot njegova ekipa Sky z zlorabo prestopila etično mejo".

Ob tem je komisija še priporočila Wadi, naj nemudoma uveljavi popolno prepoved kortikosteroidov in protibolečinskega sredstva Tramadola.

Poleg zmage na dirki po Franciji je Wiggins obenem tudi britanski olimpijec z največ trofejami: z osmimi medaljami, od tega s petimi zlatimi.

R. K.