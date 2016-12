Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Iz Ria se je Bradley Wiggins vrnil z enim zlatom. Foto: EPA Leta 2012 je rumeno majico pripeljal na Elizejske poljane. Foto: EPA Sorodne novice Wiggins pojasnil, zakaj je jemal sporne substance Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Wiggins profesionalnemu kolesarstvu pomahal v slovo

V istem letu osvojil Tour in olimpijsko zlato

28. december 2016 ob 18:05

London - MMC RTV SLO/STA

Eden najuspešnejših kolesarjev vseh časov Bradley Wiggins je po poročanju britanskih medijev oznanil konec kariere. Britanec je blestel tako na cesti kot tudi na stezi.

"Imel sem srečo, da sem živel svoje sanje in uresničil otroško željo po tem, da bi se preživljal s športom, ki sem ga vzljubil pri 12 letih," je Wiggins zapisal v sporočilu za javnost na družbenem omrežju Facebook in nadaljeval: "Srečal sem svoje vzornike, vozil ob njih in z njimi 20 let. Delal sem z najboljšimi trenerji in menedžerji, ki jim bom večno hvaležen za podporo."

Wiggins je eden najboljših britanskih športnikov vseh časov. Skupno je osvojil osem olimpijskih odličij, med temi pet zlatih, in sedem naslovov svetovnega prvaka. Leta 2012 je postal prvi Britanec z zmago na Dirki po Franciji. Istega leta je bil tudi najhitrejši na olimpijskem kronometru v Londonu.

Wiggo, kot so ga klicali, je edini kolesar z olimpijskim zlatim odličjem tako v cestnem kot kolesarstvu na stezi. Med njegove izstopajoče dosežke spada tudi svetovni rekord v vožnji na eno uro, ki ga je postavil junija 2015. Majico skupno vodilnega je nosil na vseh treh največjih dirkah cestnega kolesarstva - po Italiji, Franciji in Španiji. Je tudi solastnik svetovnega rekorda v ekipnem zasledovanju.

V domovini izjemno priljubljen

"Kar bo vedno z mano, bosta ljubezen in podpora javnosti v dobrem in slabem. Vse to je posledica tega, da je bila moja služba vožnja kolesa," pravi Wiggins in dodaja: "Kolesarstvo mi je dalo vse. Vsega tega pa ne bi mogel storiti brez podpore žene Cath in najinih otrok." Wiggins je sicer rojen v Gentu v Belgiji, njegov oče Gary je bil avstralski kolesar, mati Linda pa je bila Britanka. Odraščal je v Kilburnu, severozahodno od Londona. Postal je ikona britanskega športa, je zelo priljubljen, leta 2013 pa mu je britanska kraljica Elizabeta II. podelila viteški naziv "sir".

Septembra 2016 je za nekaj madežev v sicer izjemni karieri poskrbela skupina računalniških hekerjev Fancy Bears, ki je razkrila, da je bil tudi Wiggins med tistimi, ki so z dovoljenjem odgovornih zaradi posebnega zdravstvenega stanja v terapevtske namene lahko uporabili tudi substance, ki so sicer na seznamu prepovedanih pri Svetovni protidopinški komisiji (Wada).

T. J.