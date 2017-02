Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Deron Williams bo Cavsom pomagal pri obrambi naslova. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Williams se veseli boja za šampionski prstan

Povprečje 32-letnega branilca 16,1 točke

28. februar 2017 ob 19:47

Cleveland - MMC RTV SLO/STA

Prvaki košarkarske Lige NBA moštvo Cleveland Cavaliers so se okrepili z branilcem Deronom Williamsom, ki je do zdaj igral za Dallas Mavericks.

32-letni Williams je pred tem nosil še dresa Utaha in Brooklyna. Williams v dvanajstih sezonah Lige NBA beleži povprečje 16,1 točke, 3,1 skoka, 8,2 podaje in 1,1 ukradene žoge v 34,6 minute, ki jih je v povprečju preživel na parketu na 821 tekmah v najmočnejši košarkarski ligi na svetu.

Vendar se do zdaj 32-letni in 191 cm visoki branilec v Ligi NBA še nikoli ni boril za najvišja mesta.

Verjame, da bo imel v ekipi pomembno vlogo

"Tekmovati za prstan je nekaj, česar v svoji karieri še nisem okusil. Mislim, da bo to zame lepa priložnost, z nekaterimi od novih soigralcev sem že igral, z LeBronom Jamesom na olimpijskih igrah, zelo dober prijatelj sem s Kylom Korverjem, ki je v Cleveland prišel na začetku leta. Počutim se odlično in verjamem, da bom imel v ekipi pomembno vlogo," je ob podpisu pogodbe dejal Williams, ki je do zdaj trikrat igral na tekmah all-star (2010 - 2012), pohvali pa se lahko tudi z naslovom olimpijskega prvaka v Pekingu in Londonu.

