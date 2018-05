Williamsa rožnata krogla ni zmedla, po naslovu gol med novinarje

Higgins finale izgubil drugič zapored

7. maj 2018 ob 22:52

Sheffield - MMC RTV SLO

Mark Williams je v finalu svetovnega prvenstva v snukerju premagal Johna Higginsa z 18:16, kar je zanj tretji naslov svetovnega prvaka, prvi po zdaj že daljnem letu 2003.

Sploh prvič v zgodovini Crucibla, kjer se svetovno prvenstvo igra od leta 1977, sta se v finalu pomerila igralca, starejša od 40 let. Oba veljata za legendi te igre. 42-letni Higgins je naslov osvojil že štirikrat, prvič pred natanko 20 leti. Po nekaj sušnih letih je bil še drugič zapored blizu naslova, v finalu je namreč klonil že lani. S tem je postal sploh prvi igralec po letu 1994 in Jimmyju Whitu, ki je v Sheffieldu izgubil dva zaporedna finala.

Prvak spet po 15 letih

Še leto starejši Williams je svetovni prvak postal v letih 2000 in 2003, zadnja leta pa ni bil več del elite. Lani se tako denimo sploh ni uvrstil na svetovno prvenstvo. Letos je precej dvignil raven igre, saj je dobil kar dva turnirja za jakostno lestvico, kar mu ni uspelo že 15 let.

Williams dobil prve štiri igre

Dvoboj se je začel presenetljivo enostransko, saj je Williams dobil prve štiri igre in ušel v visoko prednost. Prednost štirih iger je obdržal tudi po šesti igri, ko je povedel s 5:1. A Škot se ni predal, v nedeljo je dobil zadnji popoldanski igri, znižal na 5:3 in poskrbel za napeto nadaljevanje.

Pred zadnjim dnem je bilo 10:7

V večernem delu se je slika obrnila, po 14. igri je bil dvoboj sploh prvič v finalu izenačen (7:7). Ko je kazalo, da se je moment popolnoma obrnil na Higginsovo stran, se je Valižan odzval z izjemnim nizom 118 točk, za bonus pa je dobil še zadnji večerni igri, kar mu je pred zadnjim finalnim dnem zagotovilo lepo prednost (10:7).

Williams vodil celo s 14:7

Tudi drugi finalni dan se je začel popolnoma enako - Williams je dobil prve štiri igre in ušel v najvišjo prednost finala (14:7). Nekateri so začeli špekulirati, da bi lahko zmagal celo brez večernega dela, za to bi namreč moral dobiti preostale štiri igre, uspelo mu je dobiti eno, kar je pomenilo, da ima pred zadnjim dejanjem finala še vedno varno prednost 15:10.

Higgins v seriji 5:0 "ukradel" kar tri igre

Ponedeljkov večer se je začel s Higginsovim nizom 131, kar je bil sploh najvišji niz finala. Hkrati je napovedal enostransko nadaljevanje, saj je čarovnik v seriji dobil pet zaporednih iger in izenačil na 15:15. Kar v treh od teh petih iger je Williams zapravil prednost več kot 40 točk.

Zgrešil rožnato kroglo za zmago

Potting Machine je krvavitev prekinil v 31. igri, v kateri je povedel 41:0, a je moral končati niz. Tokrat Higginsu ni uspelo zagrabiti priložnosti, Williamsu je uspel še en niz 33 točk, s katerim se je spet vrnil v vodstvo 16:15. V naslednji igri je nanizal natanko sto točk, s čimer se je naslovu približal na vsega eno igro. V 33. igri je že kazalo, da je vsega konec, saj je Williams povedel s 63:0, a nato zgrešil dokaj preprosto rožnato kroglo, s katero bi potrdil naslov prvaka. Higgins je z obema rokama pograbil ponujeno priložnost in znižal na 17:16.

Spet slavil z 18:16

Williamsa zamujena priložnost ni strla, saj je v naslednji igri zadel dve izjemno težki rdeči krogli in suvereno igro pripeljal do konca, s čimer je tretjič stopil na svetovni prestol. Zanimivo, prav vse finalne obračune je dobil z 18:16.

Ni mogel verjeti razpletu

"Lani me sploh ni bilo tukaj. Ne morem verjeti, da sem spet prvak. V nekaj igrah sem imel res visoko prednost, a me je vedno ujel. Nisem mislil, da mi bo uspelo zmagati, ker me je preganjal, a mi je," je bil v govoru čustven Williams, ki se je v govoru zahvalil glasnim navijačem. Kasneje je pred novinarje stopil gol, odet je bil le v brisačo. To potezo je napovedal po četrtfinalu, ko je razmišljal, da ima še vedno zelo malo možnosti, da osvoji naslov ...

Finale:

HIGGINS (ŠKO/5) - WILLIAMS (WAL/7) 18:16

Polfinale:

HIGGINS (ŠKO/5) - WILSON (ANG/9) 17:13

HAWKINS (ANG/6) - WILLIAMS (WAL/7) 15:17

Izidi finalov vseh SP-jev v Cruciblu

Leto Zmagovalec Poraženec Izid 1977 John Spencer Cliff Thorburn 25:21 1978 Ray Reardon Perrie Mans 25:18 1979 Terry Griffiths Dennis Taylor 24:16 1980 Cliff Thorburn Alex Higgins 18:16 1981 Steve Davis Doug Mountjoy 18:12 1982 Alex Higgins Ray Reardon 18:15 1983 Steve Davis Cliff Thorburn 18:6 1984 Steve Davis Jimmy White 18:16 1985 Dennis Taylor Steve Davis 18:17 1986 Joe Johnson Steve Davis 18:12 1987 Steve Davis Joe Johnson 18:14 1988 Steve Davis Terry Griffiths 18:11 1989 Steve Davis John Parrott 18:3 1990 Stephen Hendry Jimmy White 18:12 1991 John Parrott Jimmy White 18:11 1992 Stephen Hendry Jimmy White 18:14 1993 Stephen Hendry Jimmy White 18:5 1994 Stephen Hendry Jimmy White 18:17 1995 Stephen Hendry Nigel Bond 18:9 1996 Stephen Hendry Peter Ebdon 18:12 1997 Ken Doherty Stephen Hendry 18:12 1998 John Higgins Ken Doherty 18:12 1999 Stephen Hendry Mark Williams 18:11 2000 Mark Williams Matthew Stevens 18:16 2001 Ronnie O'Sullivan John Higgins 18:14 2002 Peter Ebdon Stephen Hendry 18:17 2003 Mark Williams Ken Doherty 18.16 2004 Ronnie O'Sullivan Graeme Dott 18:8 2005 Shaun Murphy Matthew Stevens 18:16 2006 Graeme Dott Peter Ebdon 18:14 2007 John Higgins Mark Selby 18:13 2008 Ronnie O'Sullivan Ali Carter 18:8 2009 John Higgins Shaun Murphy 18:9 2010 Neil Robertson Graeme Dott 18:13 2011 John Higgins Judd Trump 18:15 2012 Ronnie O'Sullivan Ali Carter 18:11 2013 Ronnie O'Sullivan Barry Hawkins 18:12 2014 Mark Selby Ronnie O'Sullivan 18:14 2015 Stuart Bingham Shaun Murphy 18:15 2016 Mark Selby Ding Džunhui 18:14 2017 Mark Selby John Higgins 18:15 2018 Mark Williams John Higgins 18:16





Slavko Jerič