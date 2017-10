Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Venus Williams se bo v sobotnem polfinalu srečala z zmagovalko rdeče skupine. Foto: Reuters Andreja Klepač in Maria Jose Martinez Sanchez pred začetkom turnirja. Foto: WTA Dodaj v

Williamsova in Pliškova v polfinalu iz bele skupine

Klepačeva v paru s Sanchezovo poražena v četrtfinalu

26. oktober 2017 ob 09:45,

zadnji poseg: 26. oktober 2017 ob 17:00

Singapur - MMC RTV SLO

Venus Williams si je na zaključnem turnirju WTA v Singapurju priigrala polfinale, potem ko je v zadnjem dvoboju bele skupine premagala Garbine Muguruzo s 7:5 in 6:4.

37-letna Američanka je v prvem nizu do odločilnega odvzema servisa v prvem nizu prišla v 12. igri. V drugem nizu je Španka kar štirikrat izgubila začetni udarec. Zmagovalka Wimbledona ob koncu leta ni v pravi formi in ne bo igrala v polfinalu.

Williamsova se je v polfinale uvrstila kot druga v beli skupini, že pred tem je to uspelo Čehinji Karolini Pliškovi, ki je izgubila dvoboj proti Latvijki Jeleni Ostapenko s 3:6 in 1:6.

Andreja Klepač, ki je kot četrta slovenska teniška igralka nastopila na zaključnem turnirju sezone, je izgubila četrtfinalni dvoboj dvojic. Koprčanka, ki igra skupaj s Španko Mario Jose Martinez Sanchez, je proti tretjima nosilkama turnirja v Singapurju Madžarki Timei Babos in Čehinji Andrei Hlavačkovi izgubila z 2:0 v nizih.

S tekmami prvega kroga oziroma četrtfinali so na zaključnem turnirju ženske teniške sezone nastope začele tudi dvojice. Klepačeva in Sanchezova sta na osrednjem igrišču po uri in 23 minutah morali priznati premoč madžarsko-češki navezi s 3:6 in 4:6. Klepačeva in Sanchezova sta se z omenjenim parom letos enkrat že pomerili, že na turnirju v Cincinnatiju sta bili boljši Baboseva in Hlavačkova, vendar takrat v treh nizih.

Klepačeva je na finalnem turnirju WTA nastopila prvič, medtem ko je Maria Jose Martinez Sanchez na tem turnirja zmagala leta 2009 v paru z rojakinjo Nurio Llagostero Vives.

Bela skupina, 3. krog:

OSTAPENKO (LAT/7) - PLIŠKOVA (ČEŠ/3)

6:3, 6:1



V. WILLIAMS (ZDA/5) - MUGURUZA (ŠPA/2)

7:6, 6:4

Lestvica: PLIŠKOVA * 3 2 1 4:2 2 V. WILLIAMS * 3 2 1 4:3 2 MUGURUZA 3 1 2 2:4 1 OSTAPENKO 3 1 2 3:4 1 * - že v polfinalu

T. J.