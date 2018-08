Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Willian

6. avgust 2018 ob 07:00

London - MMC RTV SLO

Sem igralec Chelseaja. To sem vedno jasno povedal in tudi to, da želim ostati v klubu. Edini klub, za katerega vem, da je poslal ponudbo, je Barcelona. Želim ostati tukaj, razen, če me klub želi prodati. V moji glavi je le Chelsea.

Brazilski nogometaš Willian se je po pogovoru z novim trenerjem Chelseaja Mauriziom Sarrijem odločil, da bo ostal na Stamford Bridgeu. Willian je po koncu lanske sezone razmišljal o odhodu zaradi slabega odnosa z nekdanjim trenerjem Antoniom Contejem, ESPN.

A. G.