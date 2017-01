Willingen "generalka" za prvo velikanko in letalni debi Domna Prevca

26. januar 2017 ob 18:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Naslednja postaja skakalne karavane je Willingen. Zdaj se svetovni pokal seli na večje naprave, kar nestrpno pričakujejo tudi v slovenskem taboru.

"Se veselim tekem v Willingenu, kjer je skakalnica zelo velika. Mislim, da bom zares lahko užival," je pred potjo v Nemčijo dejal letos najboljši Slovenec Domen Prevc. Veliko je govora glede njegovega nastopa na letalnici. V FIS-pravilih je zapisano le, da mora tekmovalec za nastop na velikanki imeti točke svetovnega pokala ali velike nagrade. Teh ima Domen seveda na pretek, vendar pa je nekakšno nepisano pravilo, da (pre)mladi skakalci zaradi izkušenj vendarle še ne letijo.

Tudi teh ima po letu in pol v svetovnem pokalu Domen za 17-letnega mladeniča že kar precej. Zaradi agresivne drže v zraku mnogi nestrpno pričakujejo njegove prve polete, zmagovalec štirih tekem za svetovni pokal pa o Oberstdorfu, ki je postaja za Willingenom, še ne razmišlja in glede nastopa le odgovarja, da je to vprašanje za trenerja. Kot je nato povedal Goran Janus, bo odločitev padla v Willingenu. Če bo na skakalnici Mühklenkopf vse potekalo normalno, bo Domen tudi eden izmed sedmih potnikov v Oberstdorf.

Najmlajši izmed bratov Prevc je v svetovnem pokalu trenutno tretji. Za Kamilom Stochom zaostaja 153 točk, a, kot pravi, se s skupnim seštevkom sploh ne obremenjuje: "Boja za veliki kristalni globus nimam v mislih. Ne grem niti iz tekme v tekmo, ampak samo iz skoka v skok." Janus je ob tem le dodal, da upa, da bodo večje naprave, ki so zdaj na vrsti, premešale moči: "Ne bom rekel, da so te skakalnice naša prednost, a na način skakanja…"

Slovenci imajo v zadnjih letih največ uspehov na letalnicah, tudi v Willingenu, kjer je Mühlenkopf v bistvu največja skakalnica na svetu, pa so v preteklosti že odlično nastopali. Lani je posamično tekmo prepričljivo dobil Peter Prevc. Na ekipni tekmi je bila Slovenija po nekaj napakah za Nemčijo, Norveško in Avstrijočetrta, a je doslej tu v letih 2015, in dvakrat 2013 že dobila tri moštvene preizkušnje.

Jurij Tepeš sorekorder skakalnice Mühlenkopf

Peter Prevc je lani v Willingen prišel neposredno po slavju na novoletni turneji in se je z zmago pred Kennethom Gangnesom in Severinom Freundom ogrel za svetovno prvenstvo v poletih, kjer je na Kulmu osvojil zlato kolajno. Letos prihaja s povsem drugačno popotnico, a vseeno pomirjen, ker je v Zakopanah znova našel dobre občutke in skakal spodbudno. Kot je dejal, "če občutki niso pravi, so velike naprave večje mučenje kot manjše ".

Pod vprašajem je bil tokrat nastop Jurija Tepeša, ki mu je viroza pobrala kar precej moči. To je bilo opazno tudi po težavah na moštveni tekmi v Zakopanah, kjer je Slovenija sicer dobro nastopila in bila tretja, in na posamični preizkušnji, kjer je Ljubljančan ostal brez finala. Toda zbral je dovolj moči za pot v Nemčijo. Lani, ko je dobil kvalifikacije, je bil ob Petru Prevcu edini slovenski finalist na 13. mestu. Bil je tudi v ekipi pri vseh treh ekipnih zmagah, obenem pa je skupaj z Jannejem Ahonenom rekorder skakalnice Mühlenkopf. Finec je 152 m zmogel leta 2005, Tepešu pa je ta daljava uspela pred tremi leti.

Damjan ima lepe spomine na Willingen

Selitve v Willingen se veseli tudi Jernej Damjan, ki je zadovoljen, da mu je po operaciji kolena uspela hitra vrnitev v svetovni pokal. V Willingenu je sicer že na treh posamičnih tekmah stopil na oder za zmagovalce. Dvakrat je bil tretji, leta 2008 pa celo drugi: "Iskreno nisem pričakoval, da se bom tako hitro vrnil in da bom tako konstanten. Na začetku zime si nisem mislil, da se bom lahko sploh še vrnil. Vesel sem, da lahko nastopam na tem nivoju. Znam še bolj ceniti in še bolj uživam v tem, kar se dogaja. V Willingenu se vedno dobro počutim. Skakalnica mi je zelo všeč in sem tudi že uspešen. Nobenemu ni povsod všeč, Willingen pa je eden izmed takih mest, kjer sem se vedno dobro počutil. Komaj čakam tudi polete, ker letel pa res že dolgo nisem."

Iz Zakopan optimizem črpa tudi Cene Prevc, ki nastop v Willingenu nestrpno pričakuje, da bo lahko skakal daleč, kar bo dobra generalka pred prihajajočimi poleti: "Se veselim teh tekem, ker je skakalnica velika, na njej pa še nisem skakal. Ne vem, kako bo z velikimi napravami, saj mi na primer doslej na letalnicah ni šlo. V skokih vsi hrepenimo po čim daljših skokih, zato večja, kot je, bolje je."

Vračata se Lanišek in Semenič

Tudi v Willingen Slovenija potuje s sedmimi skakalci. Maldeniča Aljaža Osterca in Bora Pavlovčiča sta zamenjala Anže Lanišek in Anže Semenič. Z Oberstdorfom pa se že začenja nova perioda in tudi za to obdobje so skakalci v celinskem pokalu zagotovili kvoto sedmega tekmovalca. "To je dobra novica, saj si tako nabirajo izkušnje in občutijo utrip svetovnega pokala. Ni odvisno od starosti, ampak enostavno, da imajo možnost. Če na primer pogledamo oba mladinca, ki sta zdaj skakala, sta imela malce velike oči, saj je svetovni pokal vendarle malce več od ostalih tekem," je dejal Janus.

V Willingenu se bo progam začel v petek s serijama za trening, ki se bo začel ob 15.30. Ob 18.00 sledijo kvalifikacije za posamično tekmo. V soboto je, kot je v navadi, na vrsti ekipna tekma, ki bo ob 16.05. Ob 15.00 se bo začela poskusna serija. V nedeljo bodo s poskusnimi skoki začeli ob 14.00, prva serija pa je napovedana za 15.05.

SKUPNI VRSTNI RED Po 14. tekmi (od 27): 1. K. STOCH POL 933 točk 2. D. A. TANDE NOR 803 3. D. PREVC SLO 780 4. S. KRAFT AVT 649 5. M. KOT POL 524 6. M. HAYBÖCK AVT 502 7. M. EISENBICH. NEM 464 8. M. FETTNER AVT 458 9. P. ZYLA POL 376 10. R. FREITAG NEM 329 ... 17. P. PREVC SLO 230 22. J. TEPEŠ SLO 146 31. C. PREVC SLO 57 33. J. DAMJAN SLO 51 55. B. PAVLOVČIČ SLO 3 POKAL NARODOV Po 15 tekmah: 1. POLJSKA 2.747 točk 2. AVSTRIJA 2.479 3. NEMČIJA 2.429 4. NORVEŠKA 1.818 5. SLOVENIJA 1.699 6. ČEŠKA 549 7. JAPONSKA 470 8. RUSIJA 317 9. FRANCIJA 250 10. ŠVICA 85



Tilen Jamnik, @Tilen_Jamnik