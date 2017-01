Willingen: V poskusni seriji odlična Domen in Peter Prevc

29. januar 2017 ob 14:18,

zadnji poseg: 29. januar 2017 ob 14:44

V Willingenu je na sporedu še posamična tekma. V soboto slovenski skakalci zaradi napak, ki so jih naredili, višje od četrtega mesta niso zmogli, bolje pa so nastopili v petkovih kvalifikacijah.

Tedaj so Peter Prevc, Cene Prevc in Jurij Tepeš v kvalifikacijah zaostali le za Andreasom Wellingerjem. Domači adut je trenutno v izvrstni formi. Neposredno je bil na tekmo uvrščen tudi Domen Prevc, ta četverica pa je v soboto sestavljala slovensko ekipo, ko so se na oder za zmagovalce zavihteli Poljaki, Avstrijci in Nemci. Na tekmi bodo nastopili še Jernej Damjan, Anže Lanišek in Anže Semenič.

Skakalnica Mühlenkopf je, če odštejemo letalnice, največja na svetu. Rekord ima pri 152 m, kar je uspelo Janneju Ahonenu in Juriju Tepešu. Slovenci so tu že dobro nastopali. Ob dveh ekipnih zmagah je v Nemčijo lani v imenitni formi prišel Peter Prevc, ki je pred tem osvojil novoletno turnejo, z zmago v Willingenu pa se je ogrel za naskok na naslov svetovnega prvaka v poletih, kar mu je uspelo na Kulmu.

Skakalci so opravili poskusno serijo, v kateri je bil najboljši Domen Prevc. Pristal je pri 144 m. Enaka daljava je uspela Petru Prevcu, ki si je s Stefanom Kraftom delil peto mesto. Lanišek je imel 19. oceno, Semenič 38., Tepeš 41., Damjan 43., Cene Prevc pa 45.

Tekma se bo začela ob 15.05. Neposredni prenos lahko spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju.

