Skoki: Finalna serija tekme v Willingenu

Vodi Tande, Tepeš šesti; prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

29. januar 2017 ob 14:18,

zadnji poseg: 29. januar 2017 ob 16:33

Willingen - MMC RTV SLO

Norvežan Daniel Andre Tande vodi po prvi seriji tekme smučarjev skakalcev v Willingenu. Od Slovencev je najboljši Jurij Tepeš, šesti.

Tande je pristal pri 149,5 metra in ima dobro točko prednosti pred Nemcem Andreasom Wellingerjem (147,5 m). Tretji je Avstrijec Stefan Kraft (148,5), ki za Tandejem zaostaja štiri točke.

Peter Prevc je bil po "prvem polčasu" 11., Domen Prevc 17., Jernej Damjan 26. in Cene Prevc 30.

Anže Lanišek in Anže Semenič se nista prebila v finale, ki se je začel ob 16.17. Prenos je na TV SLO 2 in MMC-ju.

V poskusni seriji je bil najboljši Domen Prevc. Pristal je pri 144 m. Enaka daljava je uspela Petru Prevcu, ki si je s Stefanom Kraftom delil peto mesto.

Skakalnica Mühlenkopf je, če odštejemo letalnice, največja na svetu. Rekord imata s 152 metri Janne Ahonen in Jurij Tepeš.

Po prvi seriji: daljave točke 1. D. A. TANDE NOR 149,5 134,6 2. A. WELLINGER NEM 147,5 133,4 3. S. KRAFT AVT 148,5 130,6 4. K. STOCH POL 145,0 126,3 5. M. FETTNER AVT 144,5 125,6 6. J. TEPEŠ SLO 142,0 123,7 7. G. SCHLIEREN. AVT 141,5 116,8 8. J. ZIOBRO POL 143,5 115,3 9. P. ZYLA POL 138,0 113,5 10. R. FREITAG NEM 133,0 112,0 11. P. PREVC SLO 137,5 108,4 12. D. KUBACKI POL 135,0 108,1 13. A. FANNEMEL NOR 138,0 107,6 ... 17 D. PREVC SLO 133,0 106,3 26. J. DAMJAN SLO 133,5 101,1 30. C. PREVC SLO 131,5 99,4 Brez finala: 34. A. LANIŠEK SLO 132,0 96,4 38. A. SEMENIČ SLO 129,5 94,5

Tekma skakalk v Rašnovu Končni vrstni red: daljave točke 1. S. TAKANAŠI JAP 96,0/97,5 247,3 2. M. LUNDBY NOR 95,5/93,0 241,9 3. D. IRASCHKO AVT 93,0/94,0 235,4 4. J. ITO JAP 90,0/90,5 224,1 5. K. ALTHAUS NEM 91,0/91,5 223,1 6. C. VOGT NEM 91,5/90,5 218,4 7. I. AVAKUMOVA RUS 87,0/92,0 212,0 8. S. WÜRTH NEM 89,5/87,0 211,7 9. J. SETO JAP 88,5/89,0 210,0 10. S. HENDRICKSON ZDA 89,0/89,0 208,2 ... 14. M. VTIČ SLO 85,0/88,0 200,3 15. Š. ROGELJ SLO 86,0/85,0 194,9 28. U. BOGATAJ SLO 83,0/79,5 173,8 Brez finala: 34. E. LOGAR SLO 79,5 81,3

T. O.