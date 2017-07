Wimbledon: Murray - Querrey; Čilić - Müller

Đoković dobil zadnjih 12 dvobojev proti Berdychu

12. julij 2017 ob 09:31,

zadnji poseg: 12. julij 2017 ob 14:04

V Wimbledonu so na sporedu vsi štirje četrtfinalni dvoboji v moški konkurenci. Po izpadu Rafaela Nadala v igri ostajajo še trije iz velike teniške četverice.

Gostitelji upe polagajo v 30-letnega Andyja Murrayja. Škot, trenutna številka ena svetovnega tenisa in branilec naslova, se na osrednjem igrišču meri s 24. nosilcem Samom Querreyjem. Glavna nevarnost za Murrayja bodo odličen začetni udarec 29-letnega Američana. Querrey je letos z 99 asi drugi najuspešnejši v Wimbledonu, serviral pa je tudi z 220 km/h. Murray, ki ima proti dobrim serverjem sicer uspešen izkupiček, igra v All England Clubu v desetem zaporednem četrtfinalu.

"Kot sem povedal na začetku turnirja, če bo treba, bom zdržal sedem dvobojev. Seveda je cilj finale. Za zdaj sem bil uspešen. Jasno je, da si Querrey želi nadaljevati turnir. Lani je tu igral odlično," je povedal Murray, ki je imel pred turnirjem težave s kolkom. Škot je dobil sedem izmed osmih medsebojnih dvobojev. Letos je na OP Avstralije slavil s 6:4, 6:2 in 6:4, toda Querrey je najboljše predstave prikazal v zadnjih letih prav na "sveti travi", kjer sta se z Murrayjem pomerila že leta 2010, ko je bil Britanec boljši s 7:5, 6:3 in 6:4. Querrey je lani v 3. krogu Wimbledona izločil Novaka Đokovića. Z uvrstitvijo v četrtfinale je izenačil najboljši osebni dosežek na turnirjih za grand slam.

Ponovitev lanskega polfinala

Na osrednjem igrišču sledi dvoboj Rogerja Federerja in Miloša Raonica. Federer za zdaj upravičuje vlogo favorita na Church Roadu, kjer je slavil že sedemkrat. Letos v Wimbledonu še ni izgubil niza, v celem letu pa je klonil le na dveh dvobojih. Naslednja ovira pred zmagovalcem 18 turnirjev za grand slam je Raonic. Kanadčan je lani v polfinalu premagal Federerja po petih nizih. Raonic sicer letos ne igra tako dobro, kot je na primer lani, a je na travi vseeno nevaren. Letos je v Wimbledonu že serviral s skoraj 230 km/h. Federer, ki petnajstič igra v četrtfinalu največjega turnirja na svetu, je Raonica do zdaj premagal 12-krat, Kanadčan pa je bil boljši trikrat.

Đoković 12-krat zapored ugnal Berdycha

Novak Đoković se na igrišče vrača drugi zaporedni dan, potem ko je v torek odigral osmino finala proti Adrianu Mannarinu. Njegov nasprotnik je zdaj Čeh Tomaš Berdych, ki je proti Srbu izgubil zadnjih 12 dvobojev. Sicer je medsebojni izid kar 25:2 v korist Noleta. "Zame je zelo pomembno, da začnem dobro. Z njim sem velikokrat igral in vem, kaj moram narediti. Upam, da mi to tudi uspe," je povedal Đoković.

Pred dvobojem Đokovića in Berdycha se na igrišču številka ena merita Gilles Müller, ki je v osmini finala presenetil Nadala, in Marin Čilić, ki se je četrtič zapored prebil v četrtfinale Wimbledona. Do zdaj je oba medsebojna dvoboja dobil Hrvat.

