Wimbledon, finale: Federer - Čilić 6:3, 1:0, -:-

Čilić letos prej končuje točke in prihaja na mrežo

16. julij 2017 ob 10:58,

London

Roger Federer lovi rekordni osmi naslov v Wimbledonu. Njegov tekmec v finalu je Marin Čilić, s katerim sta lani odigrala izjemen četrtfinalni dvoboj.

Federer je zadnja dva finala v All England Clubu izgubil, leta 2014 in predlani je bil boljši Novak Đoković. Nazadnje je pokal dvignil pred petimi leti, ko je v štirih nizih ugnal Andyja Murrayja.

Vse od Odprtega prvenstva ZDA leta 2009, ko je na zadnji stopnički klonil pred Juanom Martinom del Potrom, se v finalih turnirjev za grand slam ni pomeril s kom drugim kot s člani elitne teniške četverice zadnjega desetletja, ki jo poleg Švicarja, Đokovića in Murrayja sestavlja še Rafael Nadal.

"Prijetna sprememba, toda delo ni nič lažje"

Poleg Stana Wawrinke je Čilić zadnji, ki je na grand slamih prekinil vladavino velikih štirih. Leta 2014 je v finalu New Yorka ugnal Japonca Keija Nišikorija, potem ko je v polfinalu v treh nizih ustavil prav Federerja. To je tudi edina zmaga Hrvata nad Baselčanom v sedmih medsebojnih dvobojih.

"Hvala bogu, da sem v preteklosti v finalih že igral proti fantom, ki jim ni ime Rafa, Andy ali Novak. Ne bi pa rekel, da grem bolj sproščeno v takšne dvoboje. Proti Marinu imam dobro statistiko, a so bili obračuni nekajkrat zelo tesni. Ni isto, kot če proti nekomu igraš že tridesetič. Po svoje je to prijetna sprememba, toda delo ni zaradi tega nič lažje," je pred finalom povedal 35-letni Federer, tako kot Britanec William Renshaw in Američan Pete Sampras sedemkratni zmagovalec Wimbledona (2003-2007, 2009, 2012).

Letos na "sveti travi" še ni izgubil niti niza. Po Melbournu ima priložnost za osvojitev drugega velikega turnirja letos in že 19. v karieri.

Čilić: Imam dovolj dobro igro za zmago

Sedem let mlajši Čilić, čigar močno orožje je odličen servis, v višino meri 198 cm. Na lestvici ATP je tik za Federerjem na šestem mestu. Letos se je prvič v karieri uvrstil v četrtfinale Roland Garrosa, edino turnirsko zmago pa je slavil na začetku maja v Carigradu, kjer je bil v finalu boljši od Miloša Raonića.

Med letoma 2014 in 2016 je trikrat zapored izpadel v četrtfinalu Wimbledona. 6. julija lani je proti Rogerju že vodil z 2:0 v nizih, a nato popustil in moral priznati premoč s 7:6, 6:4, 3:6, 6:7 in 3:6. V četrtem nizu je zapravil tri zaključne žogice za zmago.

"Premagal sem ga na OP-ju ZDA, tudi lani tu sem bil blizu, tako da sem prepričan, da lahko dosežem zmago nad njim tudi na tako velikih dvobojih. Vem, da imam dovolj dobro igro, da mi to lahko uspe," je v pogovoru za hrvaško televizijo napovedal Čilić. Letos prej končuje točke, prihaja na mrežo in tako osvaja lažje točke.

WIMBLEDON

(12.000.000 britanskih funtov, trava)

Finale, danes ob 15.10:

FEDERER (ŠVI/3) - ČILIĆ (HRV/7)

6:3, 1:0, -:-

Polfinale:

ČILIĆ (HRV/7) - QUERREY (ZDA/24)

6:7 (6), 6:4, 7:6 (3), 7:5

FEDERER (ŠVI/3) - BERDYCH (ČEŠ/11)

7:6 (4), 7:6 (4), 6:4

