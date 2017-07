Wimbledon, osmina finala: Đoković - Mannarino -:-, -:-, -:-

Zmagovalec obračuna v četrtfinalu z Berdychom

V 4. krogu oziroma osmini finala letošnjega Wimbledona je ostalo le še eno nerešeno vprašanje: kdo bo iz dvoboja Novak Đoković - Adrian Mannarino napredoval v četrtfinale.

Dvoboj bi moral biti odigran že v ponedeljek, a so ga organizatorji iz varnostnih razlogov prestavili na torek. Namreč, dvoboj je bil na sporedu po epskem obračunu Gillesa Müllerja in Rafaela Nadala, ki pa se je precej zavlekel. Igralca sta na igrišču št. 1 prebila slabih pet ur.

Po končanem dvoboju med Rogerjem Federerjem in Grigorjem Dimitrovim je bilo osrednje igrišče sicer prosto, a so se organizatorji odločili, da obračuna med Đokovićem in Mannarinom ne bodo preselili. "Ob 20.30 je bilo ob osrednjem igrišču še vedno 30 tisoč gledalcev. Če bi dvoboj preselili tja, bi ustvarili varnostno tveganje," so v sporočilu za javnost zapisali v All England Lawn Tennis and Croquet Clubu.

Zmagovalec obračuna Đoković - Mannarino se bo v četrtfinalu pomeril s Čehom Tomašom Berdychom.

Wimbledon (M), osmina finala, prestavljen dvoboj:

MURRAY (VB/1) - PAIRE (FRA)

7:6 (1), 6:4, 6:4

QUERREY (ZDA/24) - ANDERSON (JAR)

5:7, 7:6 (5), 6:3, 6:7 (11), 6:3

MÜLLER (LUKS/16) - NADAL (ŠPA/4)

6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 15:13

ČILIĆ (HRV/7) - BAUTISTA AGUT (ŠPA/18)

6:2, 6:2, 6:2

RAONIC (KAN/6) - A. ZVEREV (NEM/10)

4:6, 7:5, 4:6, 7:5, 6:1

FEDERER (ŠVI/3) - DIMITROV (BLG/13)

6:4, 6:2, 6:4

BERDYCH (ČEŠ/11) - THIEM (AVT/8)

6:3, 6:7 (1), 6:3, 3:6, 6:3

ĐOKOVIĆ (SRB/2) - MANNARINO (FRA)

-:-, -:-, -:-

