Federer brez izgubljenega niza do finala - za osmo lovoriko proti Čiliću

14. julij 2017

zadnji poseg: 14. julij 2017 ob 19:13

London

Roger Federer bo v nedeljo lovil rekordno osmo lovoriko v Wimbledonu. V polfinalu je odpravil Tomaša Berdycha s 7:6, 7:6 in 6:4. Marin Čilić je premagal Sama Querreyja s 6:7, 6:4, 7:6 in 7:5.

35-letni Švicar se je brez izgubljenega niza uvrstil v enajsti finale na Church Roadu, prvič je zmagal leta 2003, sedmič pa pred petimi leti.

Čilić, ki je leta 2014 osvojil Odprto prvenstvo ZDA v New Yorku, se je prvič prebil v finale v All England Clubu. Njegov nekdanji trener Goran Ivanišević je v letih 1992, 1994, 1998 izgubil finalni obračun, leta 2001 pa je dobil dramatični finale proti Patricku Rafterju.

Hrvata zmedel nepričakovani odmor

V prvem nizu sta oba zanesljivo zadržala začetne udarce, priložnosti za brejk sploh ni bilo. V podaljšani igri je Čilić povedel s 4:1, nato pa je Querrey nanizal štiri točke zapored. Pri izidu 6:6 je ob menjavi strani starejši gledalki postalo slabo. Dvoboj je bil za nekaj minut prekinjen, saj so ji varnostniki pomagali s tribune. Hrvat je nato naredil dve neizsiljeni napaki in Američan se je veselil zmage v prvem nizu.

Čilić precej bolje vračal močne servise

V drugem nizu je Čilić precej bolje vračal servise. V prvi in peti igri se je Querreyju še uspelo rešiti, v sedmi igri pa je Hrvat prišel do odvzema servisa in nato dvakrat zadržal začetni udarec brez izgubljene točke za izenačenje na 1:1 v nizih. V tretji igri tretjega niza je Američan znova izgubil servis, a je takoj izenačil na 2:2. Ključna je bila podaljšana igra, ko je Čilić nanizal štiri točke zapored (7:3) in povedel z 2:1 v nizih.

Querrey je nato v četrtem nizu povedel že s 3:1, a je nato popolnoma popustil. Čilić je z brejkoma v osmi in 12. igri zmagal po dveh urah in 56 minutah. Obračun je končal z izjemno forhend paralelo. Hrvat je serviral 25 asov, Američan pa 13.

Statistika Querrey Čilić Prvi servis (%) 64 65 Asi 13 25 Dvojne napake 3 1 Nevsiljene napake 26 21 Winnerji 46 70 Osvojene točke 121 150 Osv. točke na mreži 20/32 13/17 Priložnosti za brejk 2/3 4/14



"Pričakoval sem zelo dolg obračun, v katerem bodo odločale malenkosti. Querrey je odigral zelo dobro, ostal sem maksimalno osredotočen," je pojasnil Čilić, ki je leta 2014 v New Yorku na poti do naslova v polfinalu gladko odpravil tudi Federerja.

Juvanova že v polfinalu mladinskih dvojic

Kaja Juvan je v tekmovanju mladink med dvojicami prišla že do polfinala. S Srbkinjo Olgo Danilović sta v četrtfinalu po manj kot uri premagali Nemko Jule Niemeier in Latvijko Danielo Vismane s 6:1 in 6:2. Njuni tekmici za vstop v finale bosta Mehičanka Maria Jose Portillo Ramirez in Američanka Sofia Sewing.

Wimbledon, polfinale (M)

(12.000.000 britanskih funtov, trava)



ČILIĆ (HRV/7) - QUERREY (ZDA/24)

6:7 (6), 6:4, 7:6 (3), 7:5

FEDERER (ŠVI/3) - BERDYCH (ČEŠ/11)

7:6 (4), 7:6 (4), 6:4