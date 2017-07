Wimbledon, polfinale: Federer - Berdych 7:6

Čilić le še korak od ponovitve dosežka Ivaniševića

14. julij 2017 ob 14:00,

zadnji poseg: 14. julij 2017 ob 18:23

London - MMC RTV SLO

Marin Čilić je v polfinalu Wimbledona premagal Sama Querreyja s 6:7, 6:4, 7:6 in 7:5. V drugem polfinalu se merita Roger Federer in Tomaš Berdych.

Čilić, ki je leta 2014 osvojil Odprto prvenstvo ZDA v New Yorku, se je prvič prebil v finalu v All England Clubu. Njegov nekdanji trener Gorana Ivanišević je v letih 1992, 1994, 1998 izgubil finalni obračun, leta 2001 pa je dobil dramatični finale proti Patricku Rafterju.

V prvem nizu sta oba zanesljivo zadržala začetne udarce, priložnosti za brejk sploh ni bilo. V podaljšani igri je Čilić povedel s 4:1, nato pa je Querrey nanizal štiri točke zapored. Pri izidu 6:6 je ob menjavi strani starejši gledalki postalo slabo. Dvoboj je bil za nekaj minut prekinjen, saj so ji varnostniki pomagali s tribune. Hrvat je nato naredil dve neizsiljeni napaki in Američan se je veselil zmage v prvem nizu.

V drugem nizu je Čilić precej bolje vračal servise. V prvi in peti igri se je Querrey še uspel rešiti, v sedmi pa Hrvat prišel do odvzema servisa in nato dvakrat zadržat začetni udarec brez izgubljene točke za izenačenje na 1:1 v nizih. V tretji igri tretjega niza je Američan znova izgubil servis, a je takoj uspel izenačiti na 2:2. Ključna je bila podaljšana igra, ko je Čilić nanizal štiri točke zapored (7:3) in povedel z 2:1 v nizih.

Querrey je nato v četrtem nizu povedel že s 3:1, a je nato popolnoma popustil. Čilić je z brejkoma v osmi in 12. igri prišel do zmage po dveh urah in 56 minutah. Obračun je zaključil z izjemno forhend paralelo. Hrvat je serviral 25 asov, Američan pa 13.

Statistika Querrey Čilić Prvi servis (%) 64 65 Asi 13 25 Dvojne napake 3 1 Nevsiljene napake 26 21 Winnerji 46 70 Osvojene točke 121 150 Osv. točke na mreži 20/32 13/17 Priložnosti za brejk 2/3 4/14



"Pričakoval sem zelo dolg obračun, kjer bodo odločale malenkosti. Querrey je odigral zelo dobro, ostal sem maksimalno osredotočen," je pojasnil Čilić, ki je leta 2014 v New YOrku na poti do naslova v polfinalu gladko odpravil tudi Federerja.

V Miamiju Berdych do zaključne žogice

V drugem polfinalu se merita glavni favorit za končno zmago Roger Federer in Tomaš Berdych, ki je v finalu turnirja na 'sveti travi' leta 2010 že zaigral, a je moral priznati premoč Rafaelu Nadalu v treh nizih (6:3, 7:5 in 6:4). Letos sta se Švicar in Čeh dvakrat že pomerila, in sicer v Melbournu in Miamiju. Oba obračuna je dobil Federer. V Melbournu je Berdycha odpihnil z igrišča, na Floridi se je moral za zmago precej bolj potruditi (6:2, 3:6 in 7:6 (6)).

"Mislim, da je v Avstraliji Roger igral najboljši tenis v karieri. V Miamiju sem ga nato skoraj premagal, imel sem celo zaključno žogico, ki pa je nisem izkoristil. Tisto je bil zares tesen dvoboj," je povedal 31-letnik, ki je leta 2010 na poti do finala izločil tako Federerja kot tudi Novaka Đokovića. Dodal je: "Zame je Roger najboljši vseh časov. Igrati proti njemu je velik izziv."

Federer: Letos sem precej bolje pripravljen

Federer, ki bo imel na osrednjem igrišču bučno podporo britanskega občinstva, se je v polfinale prebil s četrtfinalno zmago nad Milošem Raonićem, ki je pred Švicarjem klonil presenetljivo hitro (Federer je zadel kar 46 winnerjev, storil je le devet nevsiljenih napak). 35-letni veteran si je pred Wimbledonom vzel čas za počitek in regeneracijo, kar je več kot očitno obrodilo sadove. "Letos sem na Wimbledon pripravljen precej bolje kot lani. Lani sem imel veliko težav pri treningih na peščeni podlagi, na travi mi igra zaradi bolečin v hrbtu ni stekla, kot bi morala," je priznal 18-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam. Sklenil je: "Letos sem spet popolnoma normalen igralec, ki se lahko popolnoma osredotoči na taktiko. Mislim, da je to glavna razlika."

Wimbledon, polfinale (M)

(12.000.000 britanskih funtov, trava)



ČILIĆ (HRV/7) - QUERREY (ZDA/24)

6:7 (6), 6:4, 7:6 (3), 7:5

FEDERER (ŠVI/3) - BERDYCH (ČEŠ/11)

7:6 (4), -:-, -:-