Jetsi so rekord franšize postavili tudi z doseženimi petimi goli v prvi tretjini. Foto: Reuters

Winnipeg s številnimi rekordi do vrha napolnil mrežo Pittsburgha

Blake Wheeler za hat-trick potreboval dobre štiri minute

30. oktober 2017 ob 09:10

Winnipeg - MMC RTV SLO

Hokejisti Winnipega so na domačem ledu s kar 7:1 nadigrali aktualne prvake Lige NHL iz Pittsburgha. Že po prvi tretjini je bilo 5:0.

Blestel je Blake Wheeler, ki je dosegel hat-trick. Vse tri gole je zabil v prvi tretjini v razmiku vsega štirih minut in 20 sekund. V tem obdobju so Jetsi dali kar štiri zadetke, saj je bil uspešen še Joel Armia. To je prvi hat-trick v prvi tretjini v zgodovini franšize, ki je bila ustanovljena leta 1999 v Atlanti, pred šestimi leti pa se je preselila v Winnipeg. Wheeler je podrl tudi rekord franšize po hitrosti doseženega hat-tricka. Pred tem ga je imel v lasti Rus Ilja Kovalčuk, ki je še za Atlanto ob zmagi nad Anaheimom tri gole dosegel v razmiku šestih minut in 51 sekund.

Pittsburgh je že drugič v letošnji sezoni klonili s tako visokim izidom. Pred dobrim tednom je bila s 7:1 boljša tudi Tampa. Edini zadetek za Pingvine je dal Jevgenij Malkin. V vratih je začel Matt Murray, ki je po vsega devetih domačih strelih klonil štirikrat in je tako mestu prepustil Caseyju Desmithu, ki je ob prvencu v NHL-ju zbral 12 obramb. Na drugi strani so se med strelce vpisali še Brendan Lemiux, ki je prvič v karieri dosegel gol v najmočnejši ligi na svetu, Andrew Copp in Mark Scheifele.

"Občutek po taki zmagi je res nekaj posebnega. Vemo, da bomo zadeli, a glavno je, da igramo na pravi način. Igrali smo hitro, prihajali do priložnosti in jih tudi izkoriščali. Prikazali smo odlično predstavo, a glavni sta dve točki na lestvici. Vsak član moštva razmišlja samo o tem," je dejal Wheeler.

Tekme 29. oktobra:

CAROLINA - ANAHEIM 3:4 - kazenski streli



WINNIPEG - PITTSBURGH 7:1



CALGARY - WASHINGTON 2:1



Tekme 30. oktobra:

NY ISLANDERS - VEGAS

PHILADELPHIA - ARIZONA

COLUMBUS - BOSTON

OTTAWA - MONTREAL

FLORIDA - TAMPA BAY

ST. LOUIS - LOS ANGELES

VANCOUVER - DALLAS

SAN JOSE - TORONTO

