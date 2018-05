Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Winnipeg, ki prvič igra v konferenčnem finalu, je v uvodni tekmi serije na štiri zmage s 4:2 premagal Vegas. Foto: Reuters Dodaj v

Winnipeg presenetljivo postal ponos kanadskega hokeja

Laine in Armia povišala na 3:0

13. maj 2018 ob 07:55

Winnipeg - MMC RTV SLO

Hokejisti Winnipega so številnim svojim navijačem pripravili lepo zabavo in na prvi tekmi finala Zahodne konference Lige NHL s 4:2 premagali Vegas.

Zanimivo je, da so tokrat vsi upi kanadskega hokeja, ki na Stanleyjev pokal čaka že 25 let (Montreal, 1993), usmerjeni v Winnipeg, na katerega so preostala hokejska središča dolgo gledala zviška. Patrik Laine in Joel Armia sta v uvodni tretjini postavila temelje uspeha, ko sta zadela v razmaku 46 sekund, gostitelji pa so povedli s 3:0.

Prvi zadetek na tekmi je že po 65 sekundah dosegel Dustin Byfuglien, nato sta vodstvo povišala Patrik Laine (z igralcem več) in Joel Armia. Na 4:1 je s svojim dvanajstim zadetkom letošnje končnice povišal Mark Scheifele, ki je unovčil "power play" kanadske ekipe. Kapetan Blake Wheeler je dodal tri podaje.

Connor Hellebuyck je ubranil 18 strelov, Marc-Andre Fleury 22.

Ekipi igrata na štiri zmage, druga serije bo v ponedeljek prav tako v Winnipegu. Očitno je Winnipeg ostal v tekmovalnem ritmu, saj je moral na led le 48 ur po uvrstitvi v konferenčni finale (izločil je najboljšo ekipo rednega dela Nashville), medtem ko je Vegas počival skoraj teden dni.

LIGA NHL, KONČNICA

Zahodna konferenca, finale, prva tekma:

WINNIPEG - VEGAS (v zmagah 1:0)

4:2 (3:1, 1:1, 0:0)

Byfuglien 2., Laine 7., Armia 8., Scheifele 30.; McNabb 9., Karlsson 36.

Obrambe: Hellebuyck 18; Fleury 22.

Vzhodna konferenca, finale, druga tekma, nedelja:

TAMPA BAY - WASHINGTON (v zmagah 0:1)

