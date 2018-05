Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Paul Stasny je bil izbran za igralca tekme. Foto: Reuters Dodaj v

Winnipeg še naprej piše svojo pravljično sezono

Zdaj na sporedu konferenčna finala

11. maj 2018 ob 07:25

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Winnipega so na odločilni tekmi konferenčnega polfinala premagali Nashville s 5:1. Za preboj v veliki finale jih zdaj čaka Vegas.

Za oba kluba je to zgodovinski uspeh, razlika je le v tem, da je Vegasu to uspelo že v svoji prvi sezoni, Jetsom pa v 18. Winnipeg igra šele v svoji tretji končnici, do zdaj nikoli ni dosegel niti ene zmage.

Paul Stasny in Mark Scheifele sta dala po dva gola, omeniti pa velja še Connorja Hellebuycka, ki je ukrotil 36 strelov. Na drugi strani je Pekka Rinne ubranil le pet strelov in se umaknil že sredi uvodne tretjine.

"Najbolj poveden podatek je, da smo na tem ledu zmagali kar trikrat, proti najboljši ekipi lige nismo niti enkrat izgubili v rednem delu," je bil zadovoljen trener Winnipega Paul Maurice.

Liga NHL, končnica, polfinale, zahod:

Nashville - WINNIPEG 3:4

1:5 (1:2, 0:1, 0:2)

Subban 15.; Myers 9., Stasny 11., 42., Scheifele 38., 58.

Obrambe: Rinne 5, Saros 14; Hellebuyck 36.



San Jose - VEGAS 2:4

Finale, sobota:

WINNIPEG - VEGAS 0:0

Vzhod, petek:

TAMPA BAY - WASHINGTON 0:0

V krepkem tekstu je stanje v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

S. J.