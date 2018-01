Wozniackijeva in Tsonga vstala od mrtvih; v 3. krogu tudi 15-letnica

Ivo Karlović dobil maraton proti Sugiti

17. januar 2018 ob 08:37,

zadnji poseg: 17. januar 2018 ob 13:54

Melbourne - MMC RTV SLO

Tretji dan Odprtega prvenstva Avstralije v tenisu sta zaznamovala dva velika preobrata. Junaka v Melbournu sta bila Caroline Woznicaki in Jo Wilfried Tsonga. Prvi nosilec Rafael Nadal je napredoval v treh nizih.

Druga nosilka Woznicakijeva je bila na robu poraza proti Hrvatici Jani Fett. 21-letnica iz Zagreba, ki je na lestvici WTA na 119. mestu, je v odločilnem nizu vodila že s 5:1, vendar se je Danka izvlekla. Wozniackijeva je ubranila dve zaključni žogi in dobila naslednjih šest iger za zmago s 3:6, 6:2, 7:5. Potem ko je rešila drugo zaključno žogo, je zmagovalka lanskega mastersa dobila 23 od 30 točk. Fettova je na turnirju za grand slam nastopila šele drugič v karieri.

Porazu je v oči zrl tudi nekdanji finalist Melbourna, zdaj 15. nosilec Tsonga. Kanadčan Denis Shapovalov je v petem nizu vodil s 5:2, toda zaključek je povsem pripadel Francozu. Dobil je 19 od zadnjih 23 točk, dvakrat odvzel servis nasprotniku in zmagal s 3:6, 6:3, 1:6, 7:6 in 7:5. Dvoboj je trajal tri ure in 39 minut.

Nadal igral skoraj tri ure

Rafael Nadal je imel proti Argentincu Leonardu Mayerju precej težje delo kot v prvem krogu, a tudi tokrat ni oddal niza. Po dveh urah in 40 minutah je slavil zmago s 6:3, 6:4 in 7:6. V 3. krogu ga čaka Damir Džumhur iz Bosne in Hercegovine.

McDonald Dimitrova odvlekel v peti niz

Malo znani Američan Mackenzie McDonald, 186. igralec sveta, je pošteno namučil tretjega nosilca in zmagovalca mastersa v Londonu Grigorja Dimitrova. Bolgar je po treh urah in 28 minutah in petih nizih napredoval s 4:6, 6:2, 6:4, 0:6, 8:6.

15-letna Ukrajinka med 32

Spet je navdušila komaj 15-letna Ukrajinka Marta Kostjuk. S 6:3, 7:5 je bila varovanka Ivana Ljubičića boljša od Olivie Rogowske in se je uvrstila v 3. krog. S tem je postala najmlajša igralka po letu 1997 (Mirjana Lučić, Wimbledon), ki ji je uspel tak podvig na turnirjih za grand slam. Najstnica, ki se je na glavni turnir prebila skozi kvalifikacije, je v nizu enajstih zmag.

2. krog, zgornji del tabele (M):

NADAL (ŠPA/1) - MAYER (ARG)

6:3, 6:4, 7:6 (4)

DŽUMHUR (BIH/28) - MILLMAN (AVS)

7:5, 3:6, 6:4, 6:1

SCHWARTZMAN (ARG/24) - RUUD (NOR)

6:4, 6:2, 6:3

DOLGOPOLOV (UKR) - EBDEN (AVS)

7:6 (0), 6:3, 6:4

CARRENO BUSTA (ŠPA/10) - SIMON (FRA)

6:2, 3:0, b.b.

MÜLLER (LUK/23) - JAZIRI (TUN)

7:5, 6:4, 6:7 (5), 3:6, 6:2

HARRISON (ZDA) - CUEVAS (URU/31)

6:4, 7:6 (5), 6:4

ČILIĆ (HRV/6) - SOUSA (POR)

6:1, 7:5, 6:2



DIMITROV (BLG/3) - McDONALD (ZDA)

4:6, 6:2, 6:4, 0:6, 8:6

RUBLJOV (RUS/30) - BAGHDATIS (CIP)

6:4, 6:7 (5), 6:4, 6:2

KYRGIOS (AVS/17) - TROICKI (SRB)

7:5, 6:4, 7:6 (2)

TSONGA (FRA/15) - SHAPOVALOV (KAN)

3:6, 6:3, 1:6, 7:6 (4), 7:5

EDMUND (VB) - ISTOMIN (UZB)

6:2, 6:2, 6:4

BASILAŠVILI (GRU) - BEMELMANS (BEL)

7:5, 6:1, 6:3

SEPPI (ITA) - NIŠIOKA (JAP)

6:1, 6:3, 6:4

KARLOVIĆ (HRV) - SUGITA (JAP)

7:6 (3), 6:7 (3), 7:5, 4:6, 12:10



2. krog, spodnji del tabele (Ž):

KUMKUM (TJS) - BENCIC (ŠVI)

6:1, 6:3

MARTIĆ (HRV) - BEGU (ROM)

6:4, 7:6 (3)

GAVRILOVA (AVS/23) - MERTENS (BEL)



CORNET (FRA) - GÖRGES (NEM/12)

6:4, 6:3

ALLERTOVA (ČEŠ) - ŽANG (KIT)

6:4, 7:6 (5)

LINETTE (POL) - KASATKINA (RUS/22)

7:6 (4), 6:2

KOSTJUK (UKR) - ROGOWSKA (AVS)

6:3, 7:5

SVITOLINA (UKR/4) - SINIAKOVA (ČEŠ)

4:6, 6:2, 6:1

OSTAPENKO (LAT/7) - DUAN (KIT)

6:3, 3:6, 6:4

KONTAVEIT (EST/32) - BARTHEL (NEM)

6:3, 4:6, 6:3

KANEPI (EST) - PUIG (PRT)

6:4, 6:3

SUAREZ NAVARRO (ŠPA) - BABOS (MAD)

6:4, 2:6, 6:2

BONDARENKO (UKR) - PAVLJUČENKOVA/RUS/15

6:2, 6:3

RYBARIKOVA (SLK/19) - FLIPKENS (BEL)

6:4, 0:6, 6:2

BERTENS (NIZ/30) - GIBBS (ZDA)

7:6 (3), 6:0

WOZNIACKI (DAN/2) - FETT (HRV)

3:6, 6:2, 7:5

Dvojice (Ž), 1. krog:

SREBOTNIK/ ČAN (SLO/ TJV/14) -

VANDEVEGHE/ROBSON (ZDA/VB)

7:6 (3), 6:4

GOLUBIC/STOJANOVIĆ (ŠVI/SRB) -

KLEPAČ/ MARTINEZ SANCHEZ (SLO/ŠPA/9)

6:3, 6:3

