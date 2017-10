Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Caroline Wozniacki je dobila sklepno dejanje ženske teniške sezone. Foto: EPA Še vedno se tresem. Vodila sem 5:0, vse je šlo v redu, a potem je Venus začela stopnjevati ritem. Vsilila mi je njeno igro, servirala neposredno vame in samo vesela sem lahko, da sem na koncu le zmagala. Caroline Wozniacki Veselje po osvojeni zmagoviti točki. Foto: EPA Dodaj v

Wozniackijeva v Singapurju do uspeha kariere

V. Williams najstarejša finalistka mastersa v zgodovini

29. oktober 2017 ob 15:36

Singapur - MMC RTV SLO, STA

Danka Caroline Wozniacki je osvojila zaključni masters turnir sezone in s tem dosegla uspeh kariere. V finalu v Singapurju je s 6:4 in 6:4 premagala Američanko Venus Williams.

27-letnica je sicer nekoč bila številka ena ženskega tenisa, a nikoli ni osvojila večjega turnirja. V nedeljo so se karte med obema nasprotnicama končno obrnile, Danka je sedem minulih medsebojnih dvobojev proti Venus izgubila, tokrat pa le dosegla pomembno zmago.

"Osem (dvobojev) je očitno moja srečna številka. Upala sem, da mi jo bo uspelo premagati, vsaj enkrat v karieri in to se je danes končno zgodilo. Šla sem na igrišče in pokazala preprosto svoj najboljši tenis," je po zmagi dejala Wozniackijeva.

Wozniackijeva končala sezono s 60-21

Williamsova je izgubila po zgolj 89 minutah, kljub temu, da je v drugem nizu prikazala vrhunski tenis. A na koncu je bilo 32 nevsiljenih napak preveč, da bi se Američanka veselila zmage kot najstarejša v zgodovini mastersov. Namreč, pri 37 letih je bila najstarejša finalistka mastersa v zgodovini. Wozniackijeva je v finalu sklepnega turnirja sezone igrala pred sedmimi leti. Sezono je začela kot 19. igralka sveta in jo končuje kot tretja na WTA-lestvica. "Še vedno se tresem. Vodila sem 5:0, vse je šlo v redu, a potem je Venus začela stopnjevati ritem. Vsilila mi je njeno igro, servirala neposredno vame in samo vesela sem lahko, da sem na koncu le zmagala," je dodala Wozniackijeva, ki je sezono končala z razmerjem 60-21, osvojila je največ zmag po letu 2011.

V letošnji sezoni je odigrala osem finalnih dvobojev, v zadnjih šestih tednih je osvojila dva naslova, v Tokiu in Singapurju. V tej sezoni je prav tako premagala tri igralke, ki so bile številka ena na lestvici - Karolino Pliškovo, Garbine Muguruzo in Simono Halep.

Zaključni turnir serije WTA, Singapur

Finale:

WOZNIACKI (DAN/6) - V. WILLIAMS (ZDA/5)

6:4, 6:4

Finale, dvojice:

BABOS/HLAVAČKOVA (MAD/ČEŠ) - BERTENS/LARSSON (NIZ/ŠVE)

4:6, 6:4, 10:5

M. L.