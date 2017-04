Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Hokejisti Washingtona se veselijo po prvi zmagi v letošnji končnici. Foto: Reuters Sorodne novice Črn uvod v končnico za kanadske klube Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

WWW: Williams in Wilson rešila Washington

Zmagala še Nashville in Anaheim

14. april 2017 ob 07:37

New York - MMC RTV SLO

Washington sodi med največje favorite za osvojitev Stanleyjevega pokala, končnico Lige NHL je začel neprepričljivo, a se proti Torontu vseeno veselil zmage s 3:2.

Capitalsi so odigrali eno slabših tekem v sezoni in se pred svojimi gledalci hitro znašli v zaostanku z 0:2. Gostitelje je v igro vrnil Justin Williams (ki je pred leti v končnici blestel v dresu Los Angelesa), preobrat pa je v šesti minuti podaljška končal Tom Wilson.

Ovečkin: Morali smo se umiriti

"Težko je reči, kaj se je dogajalo na začetku tekme. Morda smo bili malce nervozni, morda smo čutili pritisk. Ko smo prejeli dva zadetka, smo si rekli, da se moramo umiriti. To nam je uspelo in nekako smo se le vrnili," je tekmo opisal kapetan Washingtona Aleksander Ovečkin.

Vrnitev uspela tudi Anaheimu

Preobrat so videli tudi gledalci v Anaheimu, kjer so gostitelji proti Calgaryju zaostajali z 1:2, a sta Rickard Rakell in Jakob Silfverberg ob koncu druge tretjine zadela v razmiku štirih minut.

Rinne ukrotil vseh 29 strelov

Nashville je v gosteh presenetil Chicago z 1:0. Edini gol je že v 9. minuti dosegel Viktor Arvidsson, vratar Pekka Rinne pa je zaustavil vseh 29 strelov. "Ta zmaga nam res dviga samozavest," je bil po tekmi navdušen Rinne.

Liga NHL, končnica, 1. krog, vzhod:

WASHINGTON - TORONTO - 1:0

3:2 (1:2, 1:0, 0:0)

Williams 13., 37., Wilson 66.; Marner 2., Gardiner 10.

Obrambe: Holtby 37; Andersen 41.

Petek:

MONTREAL - NY RANGERS - 0:1

PITTSBURGH - COLUMBUS - 1:0

Sobota:

OTTAWA - BOSTON - 0:1

Zahod:

CHICAGO - NASHVILLE - 0:1

0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Arvidsson 8.

Obrambe: Crawford 19; Rinne 29.



ANAHEIM - CALGARY - 1:0

3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Getzlaf 1., Rakell 34., Silfverberg 38.; Monahan 9., Bennett 30.

Obrambe: Gibson 30; Elliott 38.

Petek:

MINNESOTA - ST. LOUIS - 0:1

EDMONTON - SAN JOSE - 0:1

V odebeljenem tisku je izid v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

S. J.