Xabi Alonso bo junija kopačke obesil na klin

Z Liverpoolom in Bayernom evropski prvak

18. januar 2017 ob 15:17

München - MMC RTV SLO

Po poročanju tujih medijev bo španski nogometaš Xabi Alonso, ki je s špansko reprezentanco osvojil naslov svetovnega in dvakrat evropskega prvaka, ob koncu sezone končal profesionalno pot.

Po poročanju nemškega časnika Sport Bild je Alonso glavnim možem Bayerna že sporočil, da ne želi podaljšati pogodbe, ki se mu izteče konec junija.

Španski vezist je član Bayerna od sezone 2014/15, z bavarskim velikanom pa bo skušal za konec kariere osvojiti še tretji zaporedni nemški naslov.

Z Liverpoolom in Realom evropski prvak

Alonso je v bogati karieri s klubi in reprezentanco osvojil 16 naslovov, leta 2010 naslov svetovnega prvaka, leta 2008 in 2012 pa tudi pokal za evropskega prvaka. Za Španijo je zbral 114 nastopov. Z dvema različnima kluboma, Liverpoolom in madridskim Realom, je osvojil Ligo prvakov. Kariero je sicer začel pri Realu Sociedadu, leta 2004 se je preselil v Liverpool, leta 2009 je odšel v Real Madrid, za konec pa še v Bayern.

M. L.