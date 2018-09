Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Simon Yates je znova prevzel skupno vodstvo. Na Giru je bil prav tako na dobri poti, a je omagal predzadnji etapi prek prelaza Finestre. Foto: EPA Dodaj v

Yates na strmem vzponu z etapno zmago znova prevzel rdečo majico

Roglič obdržal tretje mesto, sedma etapa Stannardu

8. september 2018 ob 18:00

Gijon - MMC RTV SLO

Simon Yates je dobil 14. etapo Dirke po Španiji in znova prevzel rdečo majico vodilnega. Zaključni vzpon na Les Praeres je bil dolg le 4 km, a povprečni naklon je bil kar 12,5 odstoten.

V drugi od treh zaporednih gorskih etap je po 169 kilometrih drugo mesto osvojil Kolumbijec Miguel Angel Lopez, tretjega pa Španec Alejandro Valverde.

Zaključni vzpon prve kategorije na ozki cesti je prinesel obračun favoritov za končno zmago. Nairo Quintana je s pospeševanjem dva kilometra pred ciljem, na najbolj strmem delu klanca (17-odstotni naklon), že naredil selekcijo, saj mu je lahko sledil le rojak Miguel Angel Lopez. Toda Kolumbijca v takšnem ritmu nista nadaljevala do konca, s tem pa sta dovolila še šestim drugim kolesarjem, da ju spet ujamejo.

700 metrov pred ciljno črto jesilovito pospešil Yates, prišel do etapne zmage in po dveh dneh znova do rdeče majice. Yates ima zdaj 20 sekund prednosti pred Valverdejem in 25 pred Quintano.

"Bilo je zelo težko. Dobro sem izbral trenutek za napad. Nisem gledal nazaj, dokler se ni zravnalo. Vse se je izšlo. Tokrat čutim, da sem si jo zaslužil. Dal sem vse od sebe. Vesel sem," je bil na cilju vesel Yates, ki je na letošnji Vuelti že bil v rdeči majici tri etape.

Že v nedeljo ga čaka nova težka preizkušnja, saj je cilj na znamenitih jezerih Covadonge. Eden najbolj prestižnih vzponov Vuelte je že velikokrat postregel z odločitvijo na tej dirki.

Roglič obdržal tretje mesto, sedma etapa Stannardu

Primož Roglič je v predzadnji etapi Dirke po Britaniji zadržal tretje mesto v skupnem seštevku. Član nizozemske ekipe LottoNL-Jumbo je bil v sedmi etapi, ki se je po 215,6 kilometra končala v Mansfieldu, 38. Etapne zmage se je veselil domačin Ian Stannard iz ekipe Sky, skupno vodstvo je zadržal Francoz Julian Alaphilippe.

Stannard je bil med štirimi ubežniki, 22,5 kilometra pred ciljem pa je prvič napadel. Sledil mu je lahko le Nemec Nils Politt. Stannard je še naprej poskušal s pospeševanji, ključno pa mu je uspelo 16,7 kilometra pred ciljno črto. Takrat mu Politt ni mogel slediti, Britanec je prišel do desetih sekund prednosti. Oba sta nadaljevala na vso moč, a se je razlika le še večala. Stannard je slavil z 59 sekundami prednosti pred Polittom, na tretjem mestu je končal Italijan Giovanni Carboni s tremi minutami in devetimi sekundami zaostanka. Glavnina je čez cilj prišla s štirimi minutami zaostanka.

Skupno vodstvo je pred nedeljsko povsem ravninsko etapo v Londonu zadržal Alaphilippe. Sedemnajst sekund na drugem mestu zaostaja Nizozemec Wout Poels, 33 sekund pa tretji Roglič.

14. etapa, Cistierna-Les Praeres, 169 km: 1. S. YATES VB 4:19:27 2. M. A. LOPEZ KOL +0:02 3. A. VALVERDE ŠPA isti čas 4. T. PINOT FRA 0:05 5. N. QUINTANA KOL 0:07 6. S. KRUIJSWIJK NIZ 0:11 7. E. MAS ŠPA 0:19 8. R. URAN KOL 0:27 9. I. IZAGIRRE ŠPA 0:37 10. F. ARU ITA 0:39 ... 119. L. MEZGEC SLO 27:58 120. L. PIBERNIK SLO isti čas

Skupni vrstni red po 14. etapi: 1. S. YATES VB 59:11:18 2. A. VALVERDE ŠPA +0:20 3. N. QUINTANA KOL 0:25 4. M. A. LOPEZ KOL 0:47 5. S. KRUIJSWIJK NIZ 1:23 6. R. URAN KOL 1:28 7. I. IZAGIRRE ŠPA 1:40 8. E. MAS ŠPA 1:47 9. T. GALLOPIN FRA 1:55 10. E. BUCHMANN NEM 2:08 ... 146. L. PIBERNIK SLO 2:54:45 150. L. MEZGEC SLO 3:01:17

A. G.