Yates proti Valverdeju pridobil še sedem sekund

Dennis razred zase

11. september 2018 ob 19:19

Torrelavega - MMC RTV SLO, STA

Britanec Simon Yates je na 16. etapi Dirke po Španiji še utrdil vodstvo v skupnem seštevku, na 32 km dolgem kronometru je zasedel 13. mesto in bil sedem sekund hitrejši od najbližjega zasledovalca Alejandra Valverdeja. Ta zdaj skupno zaostaja 33 sekund.

S četrtim časom kronometra se je na tretje mesto s petega prebil Nizozemec Steven Kruijswijk, za Yatesom (Mitchelton-Scott) je 52 sekund. Pred to etapo tretjeuvrščeni Nairo Quintana je v primerjavi z Yatesom izgubil novih 42 sekund in zdrsnil na četrto mesto (+1:15).

Kronometer je dobil avstralski kolesar Rohan Dennis (BMC). Po zmagi na uvodu dirke je bil prepričljivo najhitrejši tudi v drugi vožnji na čas v Torrelavegi, rojstnemu kraju trikratnega svetovnega prvaka Oscarja Freireja v severni pokrajini Kantabriji.

Dennis je drugouvrščenega Američana Joeyja Rosskopfa, sicer moštvenega kolega, premagal kar za 50 sekund, isti čas kot Rosskopf je imel tudi Jonathan Castroviejo na tretjem mestu.

Yates: Boj ostaja odprt

"Opravil sem vse, kar sem si pred začetkom dirke zadal. Rezultatsko sta bila zame pomembna le oba kronometra, v obeh sem bil najboljši. Dirke ne bom nadaljeval, mučiti se še nekaj dni se mi zdi nesmiselno. Raje bom treniral za svetovno prvenstvo, kjer pričakujem velike stvari. Danes sem prav tako vesel za Rosskopfa. On je moj najbolj priljubljen moštveni kolega in res mu privoščim ta uspeh," je po zmagi dejal Dennis.

Več kot zadovoljen je bil tudi Yates: "Danes bi se lahko zgodilo vse. Vsi, ki napadamo skupni vrh, smo v tej disciplini na isti ravni. Nekateri so me sicer premagali, a sem lahko zelo zadovoljen. Boj ostaja odprt, razlike so majhne in v naslednjih etapah bo še zelo zanimivo, napeto in tudi naporno."



V sredo čaka kolesarje nova gorska etapa s ciljnim vzponom prve kategorije 925 metrov visoko v Baskiji.

Santillana del Mar-Torrelavega, 32 km: 1. R. DENNIS AVS 37:57 2. J. ROSSKOPF ZDA +0:50 3. J. CASTROVIEJO ŠPA isti čas 4. S. KRUIJSWIJK NIZ 0:51 5. M. KWIATKOWSKI POL isti čas 6. E. MAS ŠPA 1:03 7. N. OLIVEIRA POR 1:05 8. L. DE PLUS BEL 1:07 9. S. GESCHKE NEM 1:10 10. K. ASGREEN DAN isti čas ... 13. S. YATES VB 1:28 15. A. VALVERDE ŠPA 1:35 26. N. QUINTANA KOL 2:10 ... 134. L. PIBERNIK SLO 6:04 141. L. MEZGEC SLO 6:19

Skupni vrstni red po 16. etapi: 1. S. YATES VB 64:52:58 2. A. VALVERDE ŠPA +0:33 3. S. KRUIJSWIJK NIZ 0:52 4. N. QUINTANA KOL 1:15 5. E. MAS ŠPA 1:30 6. M. A. LOPEZ KOL 1:34 7. T. PINOT FRA 2:53 8. J. IZAGUIRRE ŠPA 3:04 9. R. URAN KOL 3:15 10. T. GALLOPIN FRA 4:43 ... 145. L. MEZGEC SLO 3:34:48 146. L. PIBERNIK SLO 3:36:26

M. R.