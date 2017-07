Yesil v Atenah dvakrat zatresel mrežo Gorice

Ob koncu prvega dela izključen Kavčič

13. julij 2017 ob 13:23,

zadnji poseg: 13. julij 2017 ob 23:11

Atene - MMC RTV SLO/STA

Na prvi tekmi 2. predkroga Evropske lige so nogometaši Gorice v Atenah klonili pred Panioniosom z 2:0. Ves drugi polčas so slovenski podprvaki igrali z igralcem manj.

Že v prvem polčasu je rdeči karton prejel Tine Kavčič, dvakrat pa je goriško mrežo zatresel Samed Yesil. Varovanci Mirana Srebrniča v grški prestolnici niso dosegli želenega rezultata. Panionios, pri katerem je vso tekmo branil slovenski vratar Matic Kotnik, je bil premočen tekmec in si je pred povratnim dvobojem priigral lepo prednost. Gostitelji, ki po devetih letih znova igrajo v Evropi, so bili boljši in nevarnejši tekmec, bledi gostje pa si kakšnih resnejših priložnosti niso priigrali. Gorica je sicer dvakrat v evropskih tekmovanjih že morala priznati premoč grškim klubom, boljša sta bila Panathinaikos leta 1999 in pet let pozneje AEK.

Upanje, da grška ekipa, ki bo domače prvenstvo začela šele sredi avgusta, še ni dovolj pripravljena in da se kakovostna prednost zato ne bo pokazala, se ni uresničilo. Gostitelji so od samega začetka prevladovali na igrišču, gostje so sicer prek Rifeta Kapića sprožili prvi strel v okvir vrat na tekmi, vendar je bil Kotnik na mestu. To pa je bilo praktično vse, kar so slovenski podprvaki pokazali v prvem delu. Domači nogometaši so bili nevarnejši, že svojo prvo priložnost pa so tudi izkoristili. V 12. minuti je Nemec Samed Yesil na levi strani prebil gostujočo obrambo in s kakšnih 12 metrov premagal Grego Sorčana.

Yesil hitro kaznoval številčno premoč

Prav goriški vratar je zaslužen, da se domača prednost do odmora ni povišala. V 35. minuti se je Giorgos Masouras sam znašel pred njim, a ga ni premagal, dve minuti pozneje pa se je Sorčan izkazal tudi po strelu z glavo Yaye Banane. V 45. minuti so Novogoričani ostali brez Kavčiča, ki se je poigraval pred kazenskim prostorom, izgubil žogo, nato pa storil prekršek in si prislužil predčasno pot v garderobo.

Že hitro v drugem polčasu je goriška obramba klonila. Masoud Shojaei je lepo zaposlil Yesila, ki je pritekel pred Sorčana in drugič žogo spravil za njegov hrbet. Mreža se je zatresla tudi nekaj minut pozneje na drugi strani, po prostem strelu Uroša Celcerja je Kotnik žogo odbil, Bede Amarachi Osuji jo je pospravil v mrežo, a je bil v nedovoljenem položaju. Grki bi lahko do konca tekme zabili še kakšen zadetek. Sorčan se je izkazal po močnem strelu od daleč Masourasa, Yesil bi lahko dosegel tudi "hat trick", a je njegov poskus iz ugodnega položaja zletel mimo leve vratnice.

Evropska liga, 2. predkrog, prvi tekmi

PANIONIOS - GORICA 2:0 (1:0)

4.500; Yesil 12., 47.

RK: Kavčič 45./Gorica

Panionios: Kotnik, Vlahos, Oikonomu , Banana, Hajsafi, Savvidis, Korbos, Shojaei ( 78./Durmishaj), Masuras, Lampru ( 92./Saramantas), Yesil ( 82./ Tapoko).

Gorica: Sorčan, Gregorič, Kavčič , Jogan, Celcer, Kolenc ( 46./Marinič), Grudina, Kapić, Osuji , Žigon, Filipović ( 46./Curk).

Sodnik: Hugo Miguel (Portugalska)

M. L., T. J.