Z dirkanjem brez napak Neuville do zmage na Korziki

Ogier zadržal prednost v skupnem seštevku

9. april 2017 ob 15:14

Ajaccio - MMC RTV SLO/STA

Na četrti dirki svetovnega prvenstva v reliju je bil najboljši Thierry Neuville. Belgijcu, ki dirka za Hyundai, se je na Korziki najbolj približal Francoz Sebastien Ogier s fordom.

Aktualno svetovni prvak je za 28-letnim Belgijcem, ki je zmagal prvič v tej sezoni in tretjič v karieri, zaostal 56 sekund. Tretje mesto je zasedel drugi Hyundaijev voznik Španec Dani Sordo. V skupnem seštevku je na prvem mestu še vedno Ogier z 88 točkami, drugi je s 75 Toyotin Finec Jari-Matti Latvala, ki je bil tokrat četrti, tretji pa je Neuville s 54.

Reli Korzika, ki ga imenujejo tudi reli tisočerih ovinkov, velja za enega najzahtevnejših v koledarju sezone. Neuville je tokrat delal manj napak kot na nekaterih prejšnjih dirkah, kjer je iz rok izpustil visoke uvrstitve, morda tudi zmage, in je zadržal močne živce tudi na nedeljskem "power-stagu", zadnji hitrostni preizkušnji.

Ogier je imel v rokah drugo mesto po končani sobotni etapi, a ga je po nedeljski prvi hitrostni preizkušnji izgubil. Zaradi tehničnih težav je zdrsnil na tretje in imel le malo možnosti, da spet pride nazaj pred Sorda. Zadnjo hitrostno preizkušnjo je odpeljal hitreje kot Španec in bil na koncu hitrejši manj kot sekundo in pol.

"Za menoj je res težak reli in vesel sem, da ga je konec. Dirkalnik ni imel prave moči, imel sem težave s turbinskim polnilnikom, diferencialom in še ročna zavora ni več delovala," je po dirki potrarnal Ogier. Zelo zadovoljen pa je bil Neuville: "Noro, krasno se počutim. Velika zahvala gre ekipi, vedno so verjeli vame in me spodbujali tudi po dirkah v Monteju in na Švedskem. Na začetku nisem bil povsem prepričan, če lahko dobim tale reli, a drugi dan mi je uspelo priti na vrh in res sem vesel, da sem se obdržal tam." Naslednja dirka bo konec meseca v Argentini.

Končni vrstni red (10/10 HP-jev): 1. T. NEUVILLE BEL/hyundai 3:22:53,4 2. S. OGIER FRA/ford +54,7 3. D. SORDO ŠPA/hyundai 56,0 4. J.-M. LATVALA FIN/toyota 1:09,6 5. C. BREEN IRS/citroen 1:09,7 6. H. PADDON NZL/hyundai 2:16,3 7. A. MIKKELSEN NOR/škoda 8:10,7 8. T. SUNINEN FIN/ford 9:17,0 Vrstni red po 4 od 13 dirk: 1. S. OGIER FRA/ford 88 2. J.-M. LATVALA FIN/toyota 75 3. T. NEUVILLE BEL/hyundai 54 4. O. TÄNAK EST/ford 50 5. D. SORDO ŠPA/hyundai 47 6. C. BREEN IRS/citroen 33

