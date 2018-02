Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 14 glasov Ocenite to novico! Žan Kranjec je bil v Kranjski Gori najvišje na 16. mestu. Foto: Reuters Marcel Hirscher ima osem tekem pred koncem 249 točk prednosti pred Henrikom Kristoffersenom. Foto: Reuters VIDEO Mrzle temperature pomagaj... Dodaj v

Z dovolj veliko zastavo brezplačno na Pokal Vitranc

Prvi vožnji ob 9.30, finala ob 12.30

28. februar 2018 ob 14:29

Kranjska Gora - MMC RTV SLO, STA

Prva poolimpijska postaja za alpske smučarje je Kranjska Gora, kjer bo konec tedna 57. pokal Vitranc. Neporavnane račune z vitranško strmino ima tudi Žan Kranjec.

"Tekmovalna proga je pripravljena. Vse je tako, kot mora biti. V Kranjski Gori je res prava zimska pravljica, po dolgem času spet ena prava zima, kot so bile včasih in se jih radi spomnimo. Sneg, ki je padel februarja, je za nas organizatorje predstavljal eno manjšo nadlogo, za turizem v Kranjski Gori pa je nekaj fantastičnega. Ne skrbi me, da ne bi mogli znova izpeljati še enega vrhunskega tekmovanja," je povedal generalni sekretar organizacijskega komiteja Srečko Medven.

Vsi, ki bodo s sabo prinesli dovolj veliko slovensko zastavo, višine vsaj 60 cm, si bodo lahko tekmovanje najboljših alpskih smučarjev na svetu ogledali brezplačno. Ogled tekem brez dodatnega plačila pa bo mogoč tudi z veljavno smučarsko vozovnico s terena ob progi ali v ciljni areni na stojišču.

Za Žanom Kranjcem je najboljša sezona v karieri, v Kranjski Gori pa bo nastopil z odlično popotnico z olimpijskega veleslaloma v Pjongčangu, kjer je bil četrti. Trenutno zaseda sedmo mesto v veleslalomskem seštevku. Na petih veleslalomih v tej sezoni se je vsakič uvrstil v finale. Najboljši veleslalom v karieri mu je uspel decembra v Alta Badii, ko se je s tretjim mestom prvič zavihtel na stopničke.

V Kranjski Gori še ni pokazal vsega, kar zna. Lanski veleslalom je končal na 23. mestu, leto predtem pa je bil dvakrat 16., kar je njegova najboljša uvrstitev na tekmah na vitranški strmini. Prvi slovenski slalomist v Kranjski Gori bo Štefan Hadalin, ki je lanski slalom končal na 22. mestu, kar je njegov najboljši dosežek na tekmovanjih v Podkorenu. Letošnja sezona do zdaj za Vrhničana ni potekala po načrtih. Zadnjič se je v svetovnem pokalu prebil med najboljšo trideseterico na slalomu 10. decembra v Val d'Iseru, ko je bil 16.

Prvi favorit obeh vitranških preizkušenj bo avstrijski as Marcel Hirscher, ki je v Pjongčangu osvojil naslova olimpijskega šampiona v kombinaciji in veleslalomu, napad na slalomsko zlato pa se je končal v snegu v 1. vožnji. Zato bo za Hirscherja nedeljski kranjskogorski slalom tudi popravni izpit za olimpijski slalomski spodrsljaj.

Prvi favorit Marcel Hirscher, olimpijski prvak v veleslalomu in kombinaciji, želi imeti glavno vlogo na zadnjih štirih tekmah sezone v tehničnih disciplinah. Le vprašanje časa je, kdaj bo osvojil rekordni sedmi veliki kristalni globus. V Kranjski Gori lahko potrdi mala kristalna globusa, petega veleslalomskega in petega slalomskega.

Lanski vitranški slalom je dobil Avstrijec Michael Matt, Hirscher je zmagal na veleslalomu. Oba dneva bosta prvi vožnji ob 9.30, finalni pa ob 12.30.

