Z imenovanjem novega selektorja bo treba pohiteti

Spor Fiba-Uleb zapletel kvalifikacije

20. september 2017 ob 10:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Za razliko od prejšnjih let se bo košarkarska reprezentančna sezona nadaljevala že čez dobra dva meseca, ko se bodo začele kvalifikacije za SP. Kako priti do Kitajske, predvsem pa s kom?

Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) je z letošnjo sezono uvedla t. i. reprezentančna okna, v katerih bodo potekale kvalifikacije. Pot na Kitajsko, ki bo svetovno prvenstvo gostila leta 2019, bo dolgotrajna. Slovenija je v prvem delu kvalifikacij v skupini s Španijo, Črno goro in Belorusijo, s katero bo odigrala prvo tekmo 23. novembra na domačem parketu. Tri dni pozneje bo gostovala v Španiji. Preostali dve reprezentančni akciji bosta konec februarja in junija.

V drugi del kvalifikacij se uvrstijo tri najboljše reprezentance iz vsake skupine. Točke se prenašajo. Reprezentance iz slovenske skupine se križajo s skupino, v kateri so Latvija, Turčija, Ukrajina in Švedska. Septembra in novembra 2018 in februarja 2019 bo odigranih še šest tekem, ki bodo izluščile tri potnike na svetovno prvenstvo.

Na Kitajskem bo od 31. avgusta do 15. septembra sodelovalo 32 ekip, najboljših sedem se bo uvrstilo na olimpijske igre leta 2020 v Tokiu.

Spor Fiba-Uleb vzel Dončića, Randolpha, Z. Dragića ...

Fiba je z uvedbo reprezentančnih oken še poglobila prepad v evropski košarki, kjer je Uleb prevzel primat v klubskih tekmovanjih. Uleb se ni uklonil zahtevam Fibe, tako da tekmovanja med reprezentančnimi dvoboji ne bo prekinil. To pomeni, da se bodo najboljši evropski košarkarji borili za klubske zmage v Evroligi in Evropskem pokalu, medtem ko bodo lahko selektorji računali na košarkarje, ki v teh dveh tekmovanjih ne igrajo. Seveda ne bo niti igralcev iz Lige NBA.

To bo, če se spor med Fibo in Ulebom ne razreši, močno prizadelo praktično vse reprezentance. Poglejmo primer Slovenije. Če odštejemo upokojena Gorana Dragića in Gašperja Vidmarja, bi bila Slovenija v večjem delu kvalifikacij brez Luke Dončića, Anthonyja Randolpha, Alekseja Nikolića, Eda Murića in Zorana Dragića, ki grajo v Evroligi. Ko bo Slovenija, denimo, igrala uvodno tekmo proti Belorusiji, bosta Dončić in Randolph z Realom gostovala v Atenah pri Panathinaikosu. Od zlatih evropskih prvakov bodo lahko igrali Jaka Blažič, Klemen Prepelič (oba igrata v Evropskem pokalu, a bo za prvi reprezentančni tekmi ravno takrat premor), Matic Rebec, Vlatko Čančar, Saša Zagorac in Žiga Dimec.

Američani z dvema selektorjema - Van Gundyjem in Popovichem

Hitro bo potrebno rešiti tudi vprašanje novega selektorja, saj se Igor Kokoškov vrača nazaj k Utahu v Ligo NBA. Košarkarska zveza Slovenije je imela pred prejšnjimi menjavami selektorjev veliko manevrskega prostora, saj so se reprezentančne akcije začele šele poleti, tokrat pa časa ne bi veliko.

O imenih se še ne govori na glas, ampak naravni naslednik Kokoškova bi lahko bil eden izmed pomočnikov iz Turčije. Tam so bili v štabu Rado Trifunović, Aleksander Sekulić in Jaka Lakovič. Slednji izkušenj s samostojnim vodenjem ekipe še nima, tako da je težko verjeti, da se bo KZS odločil zanj.

Ena od možnih različic bi tudi bila, da pomočniki ekipo vodijo v kvalifikacijah in Kokoškov spet prevzame žezlo na svetovnem prvenstvu. Tak sistem imajo Američani. Na klopi ZDA v kvalifikacijah bo Jeff Van Gundy, na Kitajskem pa bo moštvu poveljeval Gregg Popovich.

Robert Kaurin