Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Rokometašice Krima so velike favoritinje zaključnega turnirja slovenskega pokala. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Z izjemo slavja Krima bi bilo vse veliko presenečenje

Krim le dvakrat do zdaj ostal brez pokala

20. april 2017 ob 18:35,

zadnji poseg: 20. april 2017 ob 18:36

Celje - MMC RTV SLO/STA

Rokometašice Krima Mercatorja so zanesljivo osvojile naslov državnih prvakinj, konec tedna pa bodo na zaključnem turnirju za pokal Slovenije v Celju naskakovale še drugo letošnjo domačo lovoriko.

Prva polfinalna sobotna tekma Krim Mercator - Mlinotest Ajdovščina se bo začela ob 16.30, druga Z'dežele - Zelene doline Žalec pa ob 19.00. Moč Krima je zaradi nestabilnega finančnega stanja v zadnjih letih precej upadla. Ljubljanska ekipa je v minuli sezoni celo ostala brez naslova v državnem prvenstvu, v tej sezoni pa na domačem prizorišču znova melje svoje tekmice.

Ljubljančanke so letošnje državno prvenstvo končale brez madeža, podoben scenarij pa se obeta tudi konec tega tedna na zaključnem pokalnem turnirju v celjski dvorani Golovec, kjer bodo naskakovale svojo 24. zmago v pokalnem tekmovanju. Ljubljančanke so od osamosvojitve naprej le dvakrat ostale brez pokalne lovorike, v letih 1992 in 1998 so jim ga izmaknile nekoč izjemno močne mestne tekmice iz ljubljanskega Tivolija, rokometašice Olimpije.

Izbranke Uroša Bregarja se bodo v polfinalu pomerile s tekmicami iz Ajdovščine in so na tej tekmi absolutne favoritinje, veliko bolj zanimivo in razburljivo dogajanje se obeta poltretjo uro kasneje, ko bo na sporedu lokalni obračun med Celjankami in Žalčankami. Morda so v rahli prednosti gostiteljice zaključnega turnirja, ki so državno prvenstvo končale s šestimi točkami prednosti pred Žalčankami, njuna medsebojna obračuna v državnem prvenstvu pa sta se končala z 1:1. V Celju so slavile Žalčanke z 29:24, v Žalcu pa Celjanke z 28:24.

Polfinale, sobota ob 16.30:

KRIM MERCATOR - MLINOTEST



Ob 19.00:

CELJSKE MESNINE - ZELENE DOLINE ŽALEC



Finale bo v nedeljo ob 18.00 (prenos na TV SLO 2 in MMC-ju).

T. J.