Z novo veleslalomsko smučko spet več užitkov v smučanju

Boštjan Kline je v zadnji sezoni v smuku zbral 230 točk. V Kvitfjellu je prvič v karieri zmagal na tekmi svetovnega pokala. Foto: MMC RTV SLO/T. O.

Slovenski smučarji izkoriščajo dobre razmere na Krvavcu

10. april 2017 ob 20:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

Čeprav se je smučarska sezona že končala, Slovenci še vedno trenirajo, in sicer na Krvavcu. Ekipa TV Slovenija je "ujela" moško reprezentanco v hitrih disciplinah.

"Imamo dobre razmere. Prijetno je, če lahko treniraš kar iz domače postelje," je povedal trener Peter Pen.

Fantje že trenirajo na novih veleslalomskih smučeh, ki imajo manjši stranski lok. "Dobil sem spet dobre veleslalomske občutke. S to smučko se lahko spet uživa v veleslalomskih zavojih," je zadovoljen Miha Hrobat.

Prihodnja sezona bo olimpijska. Boštjan Kline je letos prvič zmagal na tekmi svetovnega pokala in bo v Pjongčangu med širšimi favoriti za medaljo: "Vemo, kam pes taco moli in da sem sposoben zmagati ali dobiti medaljo. Imaš pa na voljo le dve minuti in tam se moraš izkazati."

T. O.