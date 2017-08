Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Slovenke so zanesljivo odpravile Grkinje, v četrtek pa jih čaka zahteven obračun z Belgijo. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Z odličnim blokom in servisom zanesljivo strle Grkinje

Iza Mlakar s 17 točkami najučinkovitejša

23. avgust 2017 ob 20:32

Rotterdam - MMC RTV SLO, STA

Odbojkarice Slovenije so na turnirju zadnjega kroga kvalifikacij za SP 2018 prvič zmagale. Po torkovem porazu z Bolgarijo so v Rotterdamu ugnale Grčijo s 3:0 (17, 22, 19).

Najučinkovitejša je bila Iza Mlakar s 17 točkami. Na uvodu je bil rezultat do pete točke poravnan, nato pa so Slovenke povedle z 8:5 in po slabi igri Grčije v napadu z 11:7. Tekmice so se približale na točko, po uspešnih napadih Lane Ščuka pa je bila razlika vnovič štiri točke.

V drugem nizu so Slovenke vodile za štiri točke, a na 20. točki sta bili ekipi poravnani. V končnici niza pa so bile bolj zbrane slovenske igralke, levji delež je spet prispevala napadalna vrsta.

Slovenske odbojkarice so tudi v začetku tretjega niza nadaljevale v visokem ritmu in si po bloku Eve Mori hitro priigrale prednost treh točk (4:1). Po dveh zaporednih točkah Ize Mlakar, prve z napadom, druge pa z blokom, je grška klop ob izidu 10:6 za Slovenijo zahtevala prvi odmor. A ta ni prinesel preobrata. Razlika je narasla že na 23:16, zmaga je bila pravzaprav že zagotovljena.

"Danes smo pričeli srečanje bolje in veliko bolj agresivno kot včeraj. Ob dobrem servisu smo jim onemogočali razvoj igre, na ta račun pa smo lahko dobro formirali blok in organizirali igro v obrambi. Zelo dobro smo igrali tudi na njihov servis, ne ravno najboljše v protinapadih, toda blok in obramba sta delovala odlično, prav tako servis. Grkinje imajo odlične napadalke, toda že od začetka srečanja smo jih uspešno zaustavili," je povedal slovenski selektor Alessandro Chiappini.

V četrtek Slovenke čaka težak obračun z Belgijo.

SLOVENIJA - GRČIJA

3:0 (17, 22, 19)

Slovenija: Mori 6, Eržen, Pahor, Igličar 1, Mlakar 17, Đukić, Mihalinec, Ščuka 11, Pintar 1, Mikl, Marušič, Planinšec 8, Sobočan 6, Grudina 6.

T. O.