Z remijem brez golov zadovoljnejši v rdečem delu Manchestra

Fellainiju popustili živci v 84. minuti

27. april 2017 ob 21:00,

zadnji poseg: 27. april 2017 ob 22:47

Manchester - MMC RTV SLO

Na preloženi tekmi Premier lige sta se Manchester City in mestni tekmec United razšla brez zadetkov. Gostitelji so imeli več priložnosti, a jim ni uspelo zadeti.

Izbranci Pepa Guardiole imajo na četrtem mestu še vedno točko naskoka pred rdečimi vragi, obe ekipi pa bosta do konca prvenstva odigrali še po pet tekem.



Agüero zadel le zunanji del vratnice

Največjo priložnost na srečanju je imel Sergio Agüero že v 9. minuti. Po podaji Kevina De Bruyneja z desne strani je iz bližine zadel le zunanji del vratnice in lahko se je le prijel za glavo. Gostje so prvič resneje zapretili v 25. minuti, ko je po zmedi v obrambi Cityja do strela prišel Henrik Mhitarjan, a se je izkazal Claudio Bravo. Agüero je po pol ure igre skušal z roba kazenskega prostora ukaniti Davida de Geo, ki pa je bil zbran. Tik pred odmorom je poskusil še Ander Herrera, vendar je bil z glavo nenatančen po podaji Marcusa Rashforda.

V drugem polčasu je potekal taktični boj med obema kazenskima prostoroma. Velikih priložnosti ni bilo in več kot 54.000 gledalcev na stadionu Etihad ni bilo navdušenih nad predstavo. Vratar Cityja Bravo se je poškodoval in v 79. minuti ga je zamenjal Willy Caballero.

Fellaini izgubil živce

V 83. minuti je Marouane Fellaini prejel rumeni karton zaradi spotikanja, nato pa je še podrl Agüera in popolnoma izgubil živce. Argentinca je udaril z glavo. Čeprav je Agüera teatralno padel kot pokošen, si je zaslužil rdeči karton. Sodnik Martin Atkinson je bil blizu dogodka in Belgijca je poslal pod prho.

Gol rezervista Gabriela Jesusa upravičeno razveljavljen

V zadnjih minutah je Guardiola vse stavil na napad. V 86. minuti je vstopil Gabriel Jesus, ki je zatresel mrežo z glavo v 91. minuti po podaji Agüera, vendar je bil v prepovedanem položaju. Stranski sodnik je pravilno dvignil zastavico. City je poskušal na vse načine, v 96. minuti je Agüero iz bližine zgrešil vrata po podaji De Bruyneja in gostitelji niso bili zadovoljni s točko.

Rdeči vragi brez poraza že 24 tekem zapored

Manchester United je izenačil rekord neporaženosti v angleškem prvenstvu iz sezone 2010/11, saj je nanizal kar 24 tekem zapored brez poraza. Zadnjič je izgubil 23. oktorbra lani na Stamford Bridgeu (0:4). Rdeči vragi imajo v boju za Ligo prvakov v ognju še eno železo, saj bi se med evropsko elito lahko prebili tudi prek zmage v Evropski ligi, kjer igrajo v polfinalu proti Celti iz Viga.

Jose Mourinho je imel velike težave, saj je Zlatan Ibrahimović že končal sezono. Paul Pogba zaradi poškodbe mišice ni bil v kadru, Chris Smalling in Phil Jones sta prav tako manjkala. Do konca sezone rdeče vrage čakata še težki gostovanji v Londonu - 7. maja pri Arsenalu in teden dni zatem še pri Tottenhamu, ki se bori za naslov.

Preložene tekme:

MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED 0:0

RK: Fellaini 84./Man. United

Manchester City: Bravo (79./Caballero), Zabaleta, Kompany, Otamendi, Kolarov, Y. Toure, Fernandinho, Sterling (86./Gabriel Jesus), De Bruyne, Sane (80./Jesus Navas), Agüero.

Manchester United: de Gea, Valencia, Bailly, Blind, Darmian, Herrera, Carrick, Fellaini, Mhitarjan (86./Fosu Mensah), Rashford (93./Young), Martial (80./Lingard).

Sodnik: Martin Atkinson

Odigrano v sredo:

ARSENAL - LEICESTER 1:0 (0:0)

Huth 86./ag



MIDDLESBROUGH - SUNDERLAND 1:0 (1:0)

De Roon 8.



CRYSTAL PALACE - TOTTENHAM 0:1 (0:0)

Eriksen 78.

Lestvica: CHELSEA 33 25 3 5 69:29 78 TOTTENHAM 33 22 8 3 69:22 74 LIVERPOOL 34 19 9 6 70:42 66 MANCHESTER CITY 33 19 8 6 64:36 65 MANCHESTER UTD. 33 17 13 3 51:25 64 ARSENAL 32 18 6 8 64:40 60 EVERTON 34 16 10 8 60:37 58 WEST BROMWICH 33 12 8 13 39:42 44 SOUTHAMPTON 32 11 7 14 39:44 40 WATFORD 33 11 7 15 37:54 40 STOKE CITY 34 10 9 15 37:50 39 CRYSTAL PALACE 34 11 5 18 46:54 38 BOURNEMOUTH 34 10 8 16 49:63 38 WEST HAM 34 10 8 16 44:59 38 LEICESTER 33 10 7 16 41:54 37 BURNLEY 34 10 6 18 33:49 36 HULL CITY 34 9 6 19 36:67 33 SWANSEA 34 9 4 21 39:68 31 MIDDLESBROUGH 34 5 12 17 24:43 27 SUNDERLAND 33 5 6 22 26:59 21

