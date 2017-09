Z zadnjo obrambo se je Randolph oddolžil za vse prejšnje napake

Lauri Markkanen je vso tekmo slovenske visoke košarkarje spravljal v obup. V odločilnem napadu je pričakovano prevzel odgovornost, a ga je ustavil Anthony Randolph, ki je imel prej z njim ogromno težav.

20-letni finski mladenič, ki je navdušil že v odločilnih trenutkih ob uvodni zmagi nad Francijo, je bil neustavljiv. Polnil je slovenski koš in se ustavil pri 24 točkah. Dobro minuto pred koncem je z dvema prostima metoma priključil na 77:76, 38 sekund pred iztekom rednega dela pa popeljal susijenge v vodstvo. Ko je igralec tekme Goran Dragić zadel oba prosta meta, je finski napad zapravil Jamar Wilson, a nato je bil Randolph s črte prostih metov obakrat nenatančen in gostiteljem turnirja je ostalo še 13 sekund.

Randolph: Prava ekipna zmaga

213 centimetrov visoki Markkanen je vzel žogo, ki pa mu jo je ob "driblingu" odvzel Američan v slovenskem dresu in z zabijanjem potrdil drugo zmago. "Podpirali smo se in vztrajali. Nismo odnehali. To je prava ekipna zmaga. Najbolj pomembno je, da smo vknjižili še drugo zmago, za katero je zaslužno vso moštvo. Skupaj smo stopili in šli čez vse vzpone in padce kot prava ekipa. Ko je bilo najtežje, smo stali kot eno. Vsak je prispeval svoje," je v svojem slogu kratko in jedrnato po tekmi povedal 211 centimetrov visoki krilni center.

V Slovenijo je bil pripeljan kot nosilec na poziciji štiri, kjer pa tekme začenja Edo Murić. Randolph, ki prihaja s klopi, za zdaj v Helsinkih še ni povsem izpolnil res visokih pričakovanj. Jasno je, da je še posebej pod drobnogledom. Zaradi njega so narasli apetiti javnosti in tudi Košarkarske zveze. Zaradi njega se je celo menjala zakonodaja. Vse, da bi lahko zaigral na EuroBasketu, zapolnil vrzel na krilnem centru in pomagal Sloveniji do odmevnega izida.

Med pripravami je iskal formo, nekajkrat pokazal svoje znanje, kajti vsi vemo, da gre za res kakovostnega posameznika, ki daje veliko širino izbrani vrsti. Zagotovo je posledice v pripravljalnem obdobju pustila tudi tedenska odsotnost zaradi poroke, a večkrat je pokazal, kaj lahko da reprezentanci, in kaj zanjo pomeni. Zdaj je to - vsaj z eno potezo - potrdil tudi na evropskem prvenstvu. Na dvoboju proti Finski je bil z desetimi točkami drugi slovenski strelec (edini ob Goranu dvomesten), ujel je šest odbitih žog (pet v drugem polčasu, na prvi tekmi pa celo deset) in podelil dve blokadi. Sicer je izgubil tri žoge, a ukradel eno, tisto najpomembnejšo.

V Chicagu so lahko zadovoljni, da so dobili Markkanena

Od Randolpha se ogromno pričakuje in mora biti dodana vrednost. Vidi se, da sicer ne čuti nobenega pritiska, je pa pokazal veliko željo in zagnanost, zaradi česar je izpadel nekoliko neučakan in je naredil tudi kakšno nepotrebno napako. Tako je bilo tudi tokrat. Ko je stopil na parket, je nemudoma, v naslednjem napadu vrgel na koš po dokaj neizdelani akciji. Zgrešil je prve tri mete. Vsakič pa je poskušal prek Markkanena. Igor Kokoškov je takoj, ko je v igro vstopil mladi Finec, na igrišče poslal Američana, ki pa mu sprva ni bil kos.

"Je res izvrsten košarkar. Lahko dela različne stvari in je res vsestranski ter odlično podkovan. V Chicagu, kamor odhaja, so lahko zelo zadovoljni, da so ga dobili. Pred njim je lepa prihodnost," je o Markkanenu, ki blesti na prvenstvu, čeprav je še dve leti nazaj igral drugo finsko ligo. Za sabo ima le leto na kolidžu, a je v Helsinkih dokazal, da je pripravljen stopiti na najvišji oder – Ligo NBA, je dejal Randolph. Ni se dalo ustaviti 20-letnega mladeniča. Vmes ga je pokrival Murić, ki je več kot deset centimetrov nižji, in je celo bolje opravil delo kot Randolph, ki se je v napadu zaletaval pod obroč in kar nekoliko posiljeval met, kot da ima res (pre)veliko željo, da se proti enemu najbolj nadarjenih košarkarjev v Evropi in velikemu upu Lige NBA dokaže.

V zadnji četrtini je dvakrat zapored zgrešil, nato pa napravil še osebno napako in kljub blokadi, ki jo je dal v ključnih trenutkih, bi z dvema prostima metoma, ki ju je zgrešil 14 sekund pred koncem postal osmoljenec dvoboja, vendar je nato z defenzivno potezo, ko je ukradel žogo, postal junak. "Vedeli smo, da ne bo lahka tekma. Videli ste, kaj so naredili Finci na prvi tekmi. So čvrsta ekipa, ki je dobro vodena in ima odličnega trenerja. Obenem imajo za sabo tudi navijače, pred katerimi je zabavno igrati. Rad igram take dvoboje. Je pa odločila naša obramba. Zadeli so nekaj težkih metov, a je bila obramba tista, ki nas je popeljala do zmage," je še dodal Randolph.

