Z zmago nad Škoti "pripravljena odskočna deska za SP"

Zadnji trening slovenske nogometne reprezentance

24. marec 2017 ob 16:46

Brdo pri Kranju - MMC RTV SLO/STA

Slovenska nogometna reprezentanca je odločena, da nadaljuje niz neporaženosti v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018 tudi na Škotskem.

Zadnji trening pred sobotnim odhodom na Škotsko so varovanci Srečka Katanca opravili danes na Brdu pri Kranju.

Kot je povedal Jasmin Kurtić, so dobro in intenzivno delali, tako da so pripravljeni na nedeljsko tekmo. Pri tem Kurtić opozarja na pomembnost pristopa: "Imamo dobre rezultate, trudimo se po najboljših močeh. Če imaš pravi pristop, običajno nimaš večjih težav. V nasprotnem primeru pa se lahko opečeš tudi proti najmanjšim ekipam. Danes se vsaka ekipa bori, nobena tekma ni lahka."

V škotski igri vsestranski vezist, ki ima za sabo zelo dobro sezono pri Atalanti, ne pričakuje večjih odstopanj. "Škotski nogomet je podoben angleškemu, pričakujem veliko zračnih dvobojev na vseh delih igrišča. Škoti so agresivni, hitri in čakajo na svoje priložnosti. Skoncentrirani moramo biti ob prekinitvah, poleg tega pa moramo tudi paziti, da ne bomo izgubljali žog na svoji polovici."

Škoti pod velikim pritiskom

Milivoje Novaković je dobro seznanjen tudi s pastmi tovrstnih obračunov: "Čaka nas zelo težka tekma, ki nam veliko pomeni. Moramo spustiti žogo na tla, saj bomo tako zagotovo prišli do svojih priložnosti. Držati se moramo svojega recepta. Če bomo hitro igrali, njihova agresivnost in moč ob skokih ne bosta prišli do izraza."

Napadalec Maribora dodaja, da bodo Škoti pod velikim pritiskom, saj potrebujejo dober rezultat zaradi slabšega uvoda v kvalifikacije. "Škoti morajo igrati na vse ali nič, mi pa lahko čakamo na protinapade. V tekmo se lahko podamo brez pritiska. Poizkušali bomo sprovocirati njihovo občinstvo, da se obrne proti njim. Vse tekme so zelo pomembne, vendar ni odveč poudarjati, da bi si z zmago pripravili odskočno desko proti svetovnemu prvenstvu," je sklenil trenutno drugi najboljši strelec v zgodovini slovenske nogometne reprezentance.

Slovenija druga v skupini F

Slovenska vrsta je na zadnjih petih tekmah neporažena (Litva 2:2, Slovaška 1:0, Anglija 0:0, Malta 1:0, prijateljska tekma na Poljskem pa 1:1).

Trenutno v skupini F vodi Anglija z desetimi točkami, Slovenija ima na drugem mestu osem točk, Slovaki so tretji s šestimi, Litovci četrti s petimi, Škoti peti s štirimi, Maltežani pa so zadnji brez točke.

SKUPINA F



Nedelja ob 18.00:

ANGLIJA – LITVA



Ob 20.45:

ŠKOTSKA – SLOVENIJA

MALTA – SLOVAŠKA



MALTA – SLOVAŠKA

Lestvica: ANGLIJA 4 3 1 0 6:0 10 SLOVENIJA 4 2 2 0 4:2 8 SLOVAŠKA 4 2 0 2 7:2 6 LITVA 4 1 2 1 5:7 5 ŠKOTSKA 4 1 1 2 6:8 4 MALTA 4 0 0 4 1:10 0

