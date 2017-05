Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Marko Baloh, po smrti Jureta Robiča najboljši slovenski ultramaratonski kolesar, je bil lani na Raamu tretji, letos pa želi še višje. Za generalko bo imel nastop na Dirki okoli Slovenije. Foto: www.markobaloh.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Za Baloha Dirka okoli Slovenije le dobra priprava za Raam

Štart in cilj preizkušnje spet v Postojni

11. maj 2017 ob 15:46

Postojna - MMC RTV SLO

V Postojni se bo ob 20. uri začela jubilejna deseta kolesarska Dirka okoli Slovenije DOS, dolga 1.213 km.

Lani dirke ni bilo, letos pa je vse pripravljeno za jubilejno izvedbo. Na vseh dozdajšnjih preizkušnjah je nastopil Marko Baloh: "Ker je glavni cilj sezone Dirka čez Ameriko, ki me čaka naslednji mesec, bo DOS le priprava na Raam. Pripravljen sem dobro, upam na čim lepše vreme in močne noge. Računam na izid okrog 43 oz. 44 ur, ali bo to dovolj za zmago, pa težko rečem. A če me bo kdo prehitel, ne bom preveč razočaran," nam je nekaj ur pred štartom povedal Baloh, ki bo julija praznoval 50. rojstni dan.

Premagati bo treba kar 13 tisoč višinskih metrov: "Klancev je veliko. Predmeja prvo noč in Vršič prvo jutro. Pa Črnivec. A na koncu, ko imaš že več kot tisoč kilometrov v nogah, je vsak klanec težek, recimo ko se pelješ od Črnomlja proti Kočevju."

Cilj preizkušnje bo tako kot štart v Postojni.



1. ETAPA, POSTOJNA–ŠMARJE PRI KOPRU, 72,9 km

Postojna–Razdrto–Divača–Kozina–Črni Kal–Kubed–Sveti Anton–Marezige–Babiči–Pomjan–Šmarje pri Kopru (časovna kontrola).

2. ETAPA, ŠMARJE PRI KOPRU–ŽAGA, 292,3 km

Šmarje–Dragonja–Seča–Lucija–Izola–Koper (Markovec)–Bertoki–Dekani–Cepki–Rižana–Črni Kal–Kozina–Divača–Lokev–Lipica–Sežana–Vrhovlje–Dutovlje–Veliki Dol–Tublje pri Komnu–Brje pri Komnu–Gorjansko–Vojščica–Kostanjevica na Krasu–Opatje selo–Miren–Bilje–Bukovica–Volčja Draga–Prvačina–Draga–Dornberg–Zalošče–Batuje–Selo–Dobravlje–Cesta–Ajdovščina–Lokavec (virtualna časovna kontrola)–Predmeja–Kovk–Col–Črni Vrh–Godovič–Idrija–Spodnja Idrija–Cerkno–Bukovo–Kneža–Bača pri Modreju–Most na Soči–Kozaršče–Volče–Idrsko–Kobarid–Trnovo ob Soči–Srpenica–Žaga (časovna kontrola).

3. ETAPA, ŽAGA-SLOVENSKI JAVORNIK, 79,2 km

Žaga–Kal Koritnica–Trenta–Vršič–Kranjska Gora–Gozd Martuljek–Hrušica–Jesenice–Slovenski Javornik (časovna kontrola).

4. ETAPA, SLOVENSKI JAVORNIK–MORAVSKE TOPLICE, 365,3 km

Slovenski Javornik–Žirovnica–Begunje–Zapuže–Dobropolje–Podbrezje–Kovor–Retnje–Križe–Senično–Golnik–Tenetiše–Predoslje–Šenčur–Češnjevek–Cerklje–Komenda–Kamnik–Stahovica–Črnivec–Gornji Grad–Radmirje–Grušovlje–Prihova–Ljubija–Gorenje–Skrono pri Šoštanju–Šoštanj/Florjan (virtualna časovna kontrola)–Topolščica–Zavodje–Črna na Koroškem–Žerjav–Mežica–Prevalje–Ravne na Koroškem–Dravograd–Radlje ob Dravi–Brezno–Ožbalt–Selnica ob Dravi–Brestanica–Kamnica–Rošpoh–Spodnja Kungota–Zgornja Kungota–Šentilj–Selnica ob Muri–Sladki Vrh–Črnci–Gornja Radgona–Radenci–Kuzma–Gornji Petrovci–Mačkovci–Vaneča–Moravske Toplice (časovna kontrola).

5. ETAPA, MORAVSKE TOPLICE–ŠMARJE PRI JELŠAH, 126,4 km

Moravske Toplice–Dobrovnik–Črenšovci–Razkrižje–Stročja vas–Ljutomer–Libanja–Gorišnica–Ptuj–Majšperk–Rogatec–Podplat–Šmarje pri Jelšah (časovna kontrola).

6. ETAPA, ŠMARJE PRI JELŠAH–ČRNOMELJ, 156,1 km

Šmarje pri Jelšah–Grobelno–Šentjur–Lesično–Kozje–Koprivnica–Senovo–Brestanica–Krško–Stari Grad–Šentlenart–Brežice–Krška vas–Cerklje ob Krki–Kostanjevica na Krki–Šentjernej–Petelinjek–Novo mesto–Vahta–Jugorje–Metlika–Gradac–Vranoviči–Črnomelj (časovna kontrola).

7. ETAPA, ČRNOMELJ-POSTOJNA, 123,5 km

Črnomelj–Kanižarica–Dobliče–Stari trg–Jelenja vas–Čeplje–Brezovica–Rajndol–Mozelj–Livold–Kočevje–Ribnica–Žlebič–Sodražica–Podklanec–Nova vas (virtualna časovna kontrola)–Bloška Polica–Grahovo–Martinjak–Cerknica–Podskrajnik–Rakek–Unec–Planina–Postojna (zadnja časovna kontrola) – CILJ.

T. O.