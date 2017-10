Za Celjane v Parizu usodna zaključka obeh polčasov

Mlakar zabil deset golov

8. oktober 2017 ob 18:52

Pariz - MMC RTV SLO

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 4. krogu Lige prvakov v gosteh izgubili proti PSG-ju z 32:27.

Tekma je bila bolj izenačena, kot kaže končni izid. Slovenski prvaki so začeli odlično, saj so povedli s 4:1. Vodili so večji del polčasa, a gostiteljem je ob koncu uspel delni niz 5:1, s katerim so odšli na odmor z vodstvom 18:14.

Korak držali do 27:26

Varovanci Branka Tamšeta so v nadaljevanju ves čas lovili Parižane in se nekajkrat približali na gol zaostanka, nazadnje so se približali na 27:26. A tudi drugi polčas se je končal z domačo serijo 5:1. Pri Celjanih je bil najbolje razpoložen Žiga Mlakar, ki je dosegel deset golov.

Mlakar: Nismo se jih ustrašili

"Čestitke fantom za borbeno predstavo od prve do zadnje minute, res smo se borili. Vemo, da je na nasprotni strani stala ekipa samih zvenečih imen. Nismo se jih ustrašili, pokazali smo, da lahko igramo proti vsaki ekipi. S pozitivnimi misliimi gremo lahko v naslednjo tekmo, ki je za nas zelo pomembna," je po tekmi misli strnil Mlakar. Naslednji teden v Zlatorog prihaja Meškov.

Liga prvakov, skupina B, 4. krog:

PSG - CELJE PL 32:27 (18:14)



PSG: Corrales, Omeyer, Gensheimer 7, Mollgaard, Stepanić 1, Sagosen 7, Kounkoud 3, Damjanović, Remili 1, Abalo 3, L. Karabatić 1, Hansen 4, Narcisse, Nielsen, N. Karabatić 4, Nahi 1.

Celje PL: Lesjak, Panjtar, Vujović, Jurečič, Malus 2, Razgor, Suholežnik, Marguč 4, Mitrović, Kodrin 2, Makuc 1, Anić 2, Dušebajev 3, Mlakar 10, Bečiri 3, Ocvirk.

KIELCE - FLENSBURG 25:25 (10:10)

AALBORG - MEŠKOV BREST 20:23 (11:10)

VESZPREM - KIEL 26:24 (12:15)

Lestvica: Veszprem 8, PSG 6, Flensburg 5, Meškov 4, Kielce 3, Aalborg, Celje PL in Kiel po 2.

Skupina C:

KADETTEN - GORENJE VELENJE 31:28 (14:14)

SKJERN - ADEMAR LEON 33:25 (18:15)

ELVERUM - DINAMO BUKAR. 40:32 (19:15)

Lestvica: Skjern, Gorenje 6, Kadetten, Elverum 4, Ademar, Dinamo 2.

Skupina A:

PICK SZEGED - VARDAR 26:26 (14:13)

KRISTIANSTAD - RHEIN N. 22:35 (12:18)

BARCELONA - NANTES 31:25 (13:16)

ZAGREB - WISLA PLOCK 28:28 (18:16)



Lestvica: Vardar in Barcelona 7, RNL 6, Pick Szeged 5, Nantes 3, Zagreb 2, Kristianstad in Wisla Plock po 1.

Skupina D:

SPORTING - ČEHOVSKI MEDVEDI 31:28

BEŠIKTAŠ - MONTPELLIER 32:36

MOTOR ZAPOROŽJE - METALURG 28:28

Lestvica: Montpellier 8, Zaporožje 5, Bešiktaš in Sporting po 4, Metalurg 3, Čehovski medvedi 0.

S. J.