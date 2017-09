Za dano zgodovinsko stotico bo peljal na pico

5. september 2017 ob 20:51

Helsinki - MMC RTV SLO

Slovenski košarkarji so na velikih tekmovanjih prvič presegli sto točk, ko so s 102:75 v Helsinkih premagali Islandijo, stoto točko pa je prispeval Jaka Blažič, ki je odigral najboljšo tekmo na EP-ju.

"Islandci so začeli agresivno, kar smo tudi pričakovali. Vse tri tekme so bili do zdaj poleg do konca polčasa in tako je bilo praktično tudi tokrat. V drugem delu pa niso sledili našega ritma. Odigrali smo dobro v obrambi in v napadu nam je uspelo tudi nekaj atraktivnih potez, česar morda nismo pokazali do zdaj. Smo se pa hitro že osredotočili na naslednjega tekmeca," je po tekmi razmišljal Blažič.

Ko nekdo zadene za 100. točko, malce počasti, če je pa to sploh prva izbrane v vrste na prvenstvih, pa je to zgodovinski mejnik. Tako se spodobi, da "avtor" počasti reprezentančne soigralce, kar so mu te, kot je razkril, povedali že ob pozdravu ob koncu tekme na sredini igrišča. Goran Dragić in Klemen Prepelič sta po srečanju v izjavah dejala, da bo Blažič častil pijačo, Blejec pa je rekel, da bo peljal kar na pico: "Poslušal sem že na sredini igrišča in bom zagotovo tudi v garderobi. Takoj so zgrabili priložnost (smeh). Ker sem dal stotico, mi ne uide… Peljal jih bom nekam na pico."

Dobra igra pride z zmagovalno miselnostjo

Čeprav Islandija glede na kakovost moštva ni merodajen pokazatelj, pa je vseeno spodbudno, da se je Blažič prebudil v napadu. 27-letni košarkar je kar dobro začel prvenstvo, proti Grčiji, kateri je na primer pred dvema letoma v Zagrebu nasul 27 točk, pa se ni vpisal med strelce. Proti Islandiji je bil s 15 točkami drugi slovenski strelec: "Ta tekma ni pokazatelj strelske forme, a pri vsakem posamezniku forma raste z zmagami. Zmagovalna miselnost je zelo pomembna in s tem pride tudi dobra igra. V obrambi moramo konstantno držati, kar nas bo tudi držalo pokonci, ko ne bomo zadevali."

V sredo čaka Slovenijo še zadnji dvoboj s Francijo, ki bo odločal o prvem mestu, kljub vsemu pa so obračun z Islandci varovanci Igorja Kokoškova vzeli povsem resno in misli proti branilcem brona z zadnjega EuroBasketa usmerili šele po torkovem uspešno opravljenem delu: "Tudi proti Franciji gremo kot na vsaki tekmi na zmago. Francija je zelo kakovostna in ima največ zvenečih imen v tej skupini. Toda tudi mi imamo kakovostno moštvo in svoje adute, ki, upam, jih bomo dobro izkoristili. Na Islandijo pa je bila normalna priprava kot na vsako drugo tekmo. Zdaj pa sledi priprava na Francoze. Ogledali si bomo kakšen posnetek in naredili analizo. Pomembno bo, da se spočijemo, predvsem igralci, ki veliko igrajo. Potrebna je dobra regeneracija in umiriti moramo glave."

Tudi v obrmbi je pomembna samozavest

Pomembno je, da se pred prihajajočimi izločilnimi boji vse več košarkarjev prebuja v napadu in lovi pravo formo, še pomembneje pa je, da se reprezentanca dviga tudi defenzivno, kar je prezentirala predvsem proti Grčiji: "Res je obramba vse boljša. Tako je kot v napadu tudi defenzivno pomembna samozavest, neka sigurnost, ki jo dobimo, ko pomagamo eden drugemu. Na prvih dveh tekmah morda ni bilo tako, proti Grčiji pa smo bili že bolj uspešni. Upam, da se bo to stopnjevalo. Recimo proti Franciji bo to zelo pomembno, kajti imajo odlične posameznike, ki bodo prebijali prvo linijo in bo treba pomagati zadnji. Igrajo veliko "pick and rollov" in tudi s hrbtom, tako da bo na preizkušnji cela obramba."

Kot je poudaril po zmagi nad Finsko, ko je spregovoril o svoji vlogi, ko je prišel s klopi, da je dal neko novo energijo moštvu, da se v reprezentanci vsi podrejajo in igrajo za grb ter domovino, je podobno ponovil zdaj, ko je začel v prvi peterki: "Vloge so jasno porazdeljene in tako bo ostalo do konca prvenstva. Naša naloga je, da skušamo upravičiti svojo vlogo in pomagati reprezentanci."

Iz Helsinkov

Tilen Jamnik