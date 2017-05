Za finale je treba premagati tudi 3.000 km dolgo pot

438. del rubrike Športni SOS

11. maj 2017 ob 11:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ko nogometni klub pride v polfinale evropskega tekmovanja, ga do finala loči ena sama ovira, ki pa je lahko presneto daleč.

Na portalu Športni SOS tokrat odgovarjamo na geografski vprašanji, ki sta vezani na polfinale nogometne Lige prvakov in Evropske lige. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju vprašanj.

Vprašanja o športu, športni zgodovini in statistiki lahko pošljete po elektronski pošti ali Twitterju.



953. Ker prihajam iz geografskih vod, ne zanima, kakšna je bila najmanjša oziroma največja razdalja med vsemi štirimi polfinalisti v Ligi prvakov (četudi se med seboj niso srečali)?

Luka Benčina

Največja (zračna) razdalja med katerokoli kombinacijo polfinalistov je znašala 3.167 kilometrov. Zgodilo se je leta 1987, ko sta bila udeleženca polfinala Porto in Dinamo Kijev. Žreb je obe ekipi tudi združil v isti polfinale, kjer so Portugalci obe tekmi dobili z 2:1, z istim izidom pa so kasneje v finalu premagali še Bayern.

V spodnji tabeli so vse kombinacije polfinalistov, ki so imeli med seboj zračno razdaljo, ki je presegala 2.500 kilometrov.

Leto Par Km 1987 Porto - Dinamo Kijev 3.167 1988 Steaua Bukarešta - Benfica 2.982 1989 Real Madrid - Galatasaray 2.742 1991 Spartak Moskva - Marseille 2.676 1985 Liverpool - Panathinaikos 2.667



Najmanjša razdalja je seveda 0 kilometrov in velja za sezone, ko so bili isto leto v polfinalu mestni tekmeci (Real Madrid - Atletico Madrid, Arsenal - Chelsea, Milan - Inter). Če odmislimo te primere, je najkrajša razdalja 50 kilometrov, kolikor znaša razdalja med Manchesterom in Liverpoolom. Najuspešnejša angleška kluba sta se v istem polfinalu znašla v letih 2007 in 2008.

954. Enako me zanima še za Evropsko ligo (od leta 2010 naprej).

Luka Benčina

V tem tekmovanju je največja razdalja med polfinalisti znašala 3.716 kilometrov. Zgodilo se je lani, ko sta bila polfinalista Šahtar Doneck in Sevilla, žreb ju je tudi združil v isti par. Španci so dvoboj dobili in nato še tretjič zapored tudi osvojili to tekmovanje.

Najkrajša razdalja pa je merila 46 kilometrov, kolikor loči Porto in Brago. Omenjena kluba sta se leta 2011 srečala v finalu, Porto pa je zmagal z 1:0.

Slavko Jerič