Za Jermana (še) ni mesta v slovenskem smučanju

Mitja Valenčič glavni trener ekipe za evropski pokal

11. maj 2018 ob 20:46,

zadnji poseg: 11. maj 2018 ob 21:02

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Alpski odbor Smučarske zveze Slovenije (SZS) potrjuje sestavo trenerskih ekip za prihodnjo sezono. Glavni trener moške reprezentance za hitre discipline Peter Pen si je v svojem štabu želel Andreja Jermana, a ni bil uslišan.

Pen je za delo z mladimi iskal več pomoči, tako da je za svojega pomočnika SZS-ju predlagal Jermana, prvega Slovenca, ki je dobil smuk za svetovni pokal (23. februar 2007 v Garmisch Partenkirchnu, op. a.), zadnja leta pa deluje na Norveškem. "Znanje in izkušnje, ki sem jih dobil gor, bi zdaj lahko prinesel zraven," pravi Jerman.

Glavna ovira očitno zamere iz preteklosti

A strokovnemu svetu, ki mu predseduje Grega Benedik, Jerman ni bil všeč, neuradno zaradi zadev iz preteklosti, ko si je še kot tekmovalec upal kritizirati nekatere poteze smučarske zveze. "On je kot tekmovalec izrazil željo, da bi se vrnil. Tudi sam sem izrazil željo, da bi ga imeli med nami. Nikoli pa nismo prišli do te točke, da bi njemu ponudili kakšno pozicijo," je dogovarjanje z Jermanom komentiral Iztok Klančnik, predsednik alpskega zbora in odbora.

Jerman: Nimam nobenih zamer. Imam interes delati.

"Če bi jaz imel kakšne zamere, bi rekel, da sploh nimam interesa delati, tako pa imam interes delati. Če pa ne moremo čez to, potem pa nam dejansko ni več pomoči," pa je dejal Jerman.

Še posebej zdaj, v predvolilnem času, je ena izmed tem beg možganov v tujino. Nekdaj najboljši slovenski smukač bo tako še naprej treniral mlade norveške ekipe.

Največja sprememba v trenerskih ekipah je sicer na mestu glavnega trenerja ekipe za evropski pokal, kjer je Rasta Ažnoha zamenjal Mitja Valenčič.

Urban Laurenčič, TV Slovenija