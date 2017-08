Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Natalija Golob je odločila tekmo v sodnikovem dodatku. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Za konec kvalifikacij zmaga nogometašic Olimpije

Odločila Natalija Golob v sodnikovem dodatku

28. avgust 2017 ob 20:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometašice Olimpije so z zmago končale domači kvalifikacijski turnir za Ligo prvakinj. V zadnji tekmi so zeleno-bele premagale Birkirkaro z Malte z 1:0 in v svoji kvalifikacijski skupini končale na tretjem mestu.

Po dveh porazih so bile Ljubljančanke že brez možnosti za preboj v nadaljevanje elitnega tekmovanja, zmago so si priborile tik ob koncu. Tekmo proti Birkirkari, ki so jo zaradi pravila o sočasni izvedbi tekem zadnjega kroga odigrale na stadionu Stožice, je odločila Natalija Golob v sodnikovem dodatku.

Nogometašice Olimpije so v uvodnih tekmah klonile pred Minskom z 0:5, proti Zürichu pa z 1:2. Prvo mesto na ljubljanskem turnirju, ki je večinoma potekal na stadionu ŽAK v Šiški, so osvojile nogometašice Minska, potem ko so v zadnjem krogu igrale neodločeno 0:0 s Zürichom. O prvem mestu, obe ekipi sta tekmovanje končali neporaženi s po sedmimi točkami, je odločala boljša razlika v golih.

