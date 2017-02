Za konec mladinskega SP-ja še zlato med mešanimi ekipami

V ZDA skupaj pet medalj za Slovence

6. februar 2017 ob 09:46

Park City - MMC RTV SLO/STA

Nika Križnar, Tilen Bartol, Ema Klinec in Žiga Jelar so na zadnji tekmi smučarjev skakalcev in skakalk na mladinskem svetovnem prvenstvu v Park Cityju osvojili naslov med mešanimi ekipami. Slovenija je tako ubranila naslov.

Slovenska četverica je bila pred tekmo glavni favorit za zlato medaljo in je tudi ponovila uspeh z lanskega prvenstva v Rašnovu v Romuniji, ko je bila prvič izpeljana mešana ekipna tekma in so se naslova prepričljivo veselili Križnarjeva, Bor Pavlovčič, Klinčeva in Domen Prevc.

Jelar je bil z 248,7 točke najboljši posameznik v slovenski ekipi, ki je zbrala 925,3 točke. Srebro je osvojila Nemčija z zaostankom 34,7 točke, bron pa Japonska, ki je za Nemčijo zaostala 50,1 točke.

Za Slovenijo je bila to druga zlata medalja, skupno pa peta na letošnjem prvenstvu. Mladinski svetovni prvaki so postali fantje na ekipni tekmi, dekleta so bila druga, srebrna je bila tudi Klinčeva na posamični tekmi, bron je prispevala Križnarjeva.

M. R.